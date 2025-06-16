В Нижнем Тагиле прошла экологическая акция по озеленению парка имени Бондина. В ней поучаствовали вице-президент компании «ЕВРАЗ» Денис Новоженов, бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Вместе с вице-президентом компании „ЕВРАЗ“ Денисом Новоженовым и известным российским футболистом Дмитрием Сычевым приняли участие в экологической акции в парке имени Бондина. Нас поддержали ребята из спортивных школ города. Высадили в одну из клумб на центральной аллее парка более 750 саженцев цветов петунии», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.
Экологическая инициатива стала частью программы Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и лиц возможностями здоровья. Мэр отметил, что такие мероприятия способствуют популяризации Нижнего Тагила и делают его благоустроеннее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!