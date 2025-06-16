В Нижнем Тагиле прошла акция с участием известного футболиста. Видео

Мэр Нижнего Тагила и футболист Сычев помогли высадить цветы в парке города
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В ходе акции участники посадили более 750 саженцев цветов петунии
В ходе акции участники посадили более 750 саженцев цветов петунии Фото:

В Нижнем Тагиле прошла экологическая акция по озеленению парка имени Бондина. В ней поучаствовали вице-президент компании «ЕВРАЗ» Денис Новоженов, бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Вместе с вице-президентом компании „ЕВРАЗ“ Денисом Новоженовым и известным российским футболистом Дмитрием Сычевым приняли участие в экологической акции в парке имени Бондина. Нас поддержали ребята из спортивных школ города. Высадили в одну из клумб на центральной аллее парка более 750 саженцев цветов петунии», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.

Экологическая инициатива стала частью программы Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и лиц возможностями здоровья.  Мэр отметил, что такие мероприятия способствуют популяризации Нижнего Тагила и делают его благоустроеннее. 

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В Нижнем Тагиле прошла экологическая акция по озеленению парка имени Бондина. В ней поучаствовали вице-президент компании «ЕВРАЗ» Денис Новоженов, бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Вместе с вице-президентом компании „ЕВРАЗ“ Денисом Новоженовым и известным российским футболистом Дмитрием Сычевым приняли участие в экологической акции в парке имени Бондина. Нас поддержали ребята из спортивных школ города. Высадили в одну из клумб на центральной аллее парка более 750 саженцев цветов петунии», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Экологическая инициатива стала частью программы Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и лиц возможностями здоровья.  Мэр отметил, что такие мероприятия способствуют популяризации Нижнего Тагила и делают его благоустроеннее. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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