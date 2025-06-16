В Екатеринбурге 16 июня в креативном кластере «Домна» прошел финал седьмого сезона федеральной образовательной программы «Я в деле». На битве бизнес-проектов сошлись 58 студентов в 12-ти командах, рассказали представители оргкомитета.
Команды сражались в трех направлениях: «Городские решения», «Инновационные» и «Бизнес». «Победу в финальной сессии одержали три бизнес-проекта: „Не смотри вокруг“ — создание тактильных дорожек в городе и проведение экскурсий вслепую с целью привлечения внимания к доступности среды; SymptomSense — медицинская диагностика с внедрением ИИ; „Хватай момент“ — сервис аренды цифровых камер», — пояснили они.
Среди гостей мероприятия был депутат заксобрания от партии «Новые люди» Рант Краев. Экспертами мероприятия выступили гендиректор ООО «Никос Холдинг», основатель ООО Seven Mebel и другие бизнесмены.
«Предпринимательство — это не только профессия, это базовая компетенция современного человека, будь он чиновником или бизнесменом. Создавая рабочие места, качественный продукт и платя налоги, мы служим нашей Родине», — подчеркнул Краев.
За время седьмого сезона участниками программы стали более 200 студентов из ведущих вузов Свердловской области, однако до финала дошли только 58 человек. Участники на протяжении 4 месяцев прорабатывали свои проекты, и теперь они отправятся в Москву, чтобы побороться за главный приз 1,5 миллиона рублей и уже в полном объеме реализовать свои проекты.
«Я в деле» — федеральная программа развития молодежного предпринимательства, которая реализуется в 72-ух регионах России. Участие в программе полностью бесплатное.
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