Нефтяная промышленность ХМАО поддержала Александра Моора

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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, великий сергей
Организация Сергея Великого (на фото) перевела в фонд Моора 10 млн рублей Фото:

Организация, подконтрольная главе нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь», перевела деньги в избирательный фонд Александра Моора, претендующего на второй губернаторский срок в Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома.

Согласно финансовому документу, Ханты-мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития перечислил в избирательный фонд10 млн рублей. Руководит фондом единоросс Сергей Великий. Ему же, по данным сервиса «СБИС», принадлежит нефтяная компания «ИНТЭК — Западная Сибирь».

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории всей «тюменской матрешки». Оппонентами Моора в борьбе за пост выступили: Иван Левченко (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»).

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Организация, подконтрольная главе нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь», перевела деньги в избирательный фонд Александра Моора, претендующего на второй губернаторский срок в Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Согласно финансовому документу, Ханты-мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития перечислил в избирательный фонд10 млн рублей. Руководит фондом единоросс Сергей Великий. Ему же, по данным сервиса «СБИС», принадлежит нефтяная компания «ИНТЭК — Западная Сибирь». Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории всей «тюменской матрешки». Оппонентами Моора в борьбе за пост выступили: Иван Левченко (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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