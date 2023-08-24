Нефтяная промышленность ХМАО поддержала Александра Моора

24 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Организация Сергея Великого (на фото) перевела в фонд Моора 10 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Организация, подконтрольная главе нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь», перевела деньги в избирательный фонд Александра Моора, претендующего на второй губернаторский срок в Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Согласно финансовому документу, Ханты-мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития перечислил в избирательный фонд10 млн рублей. Руководит фондом единоросс Сергей Великий. Ему же, по данным сервиса «СБИС», принадлежит нефтяная компания «ИНТЭК — Западная Сибирь». Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории всей «тюменской матрешки». Оппонентами Моора в борьбе за пост выступили: Иван Левченко (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»).

Организация, подконтрольная главе нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь», перевела деньги в избирательный фонд Александра Моора, претендующего на второй губернаторский срок в Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Согласно финансовому документу, Ханты-мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития перечислил в избирательный фонд10 млн рублей. Руководит фондом единоросс Сергей Великий. Ему же, по данным сервиса «СБИС», принадлежит нефтяная компания «ИНТЭК — Западная Сибирь». Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории всей «тюменской матрешки». Оппонентами Моора в борьбе за пост выступили: Иван Левченко (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»).