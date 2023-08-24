Нефтяная промышленность ХМАО поддержала Александра Моора

Организация, подконтрольная главе нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь», перевела деньги в избирательный фонд Александра Моора, претендующего на второй губернаторский срок в Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома.
Согласно финансовому документу, Ханты-мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития перечислил в избирательный фонд10 млн рублей. Руководит фондом единоросс Сергей Великий. Ему же, по данным сервиса «СБИС», принадлежит нефтяная компания «ИНТЭК — Западная Сибирь».
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории всей «тюменской матрешки». Оппонентами Моора в борьбе за пост выступили: Иван Левченко (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»).
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