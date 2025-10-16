Суд оставил пермячку с налогами за проданный четыре года назад автомобиль

В Пермском крае суд оставил в силе решение мирового судьи, отказавшего местной жительнице во взыскании с покупателя уплаченных ею налогов за проданный автомобиль. Апелляция согласилась, что истица сама могла снять машину с учета, чтобы избежать долгов. С материалами дела знакомит Ординский районный суд.
«В Ординском районном суде рассмотрена апелляционная жалоба жительницы на решение мирового судьи. Женщина требовала взыскать с покупателя ее автомобиля деньги, которые она продолжила платить в виде налогов и штрафов после продажи машины. Однако суд второй инстанции подтвердил правоту первой инстанции и в удовлетворении жалобы отказал», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Конфликт возник после сделки купли-продажи автомобиля «Chevrolet Cruze», которая состоялась еще в феврале 2021 года. Как установил суд, новый владелец не смог сразу поставить машину на учет из-за наложенных на нее ограничений (запретов на регистрационные действия). В результате предыдущая владелица продолжала получать квитанции на транспортный налог и штрафы за нарушения ПДД, которые совершал уже новый хозяин. Она оплатила их, после чего весной 2025 года подала в суд с требованием взыскать с ответчика эти суммы.
Мировой судья частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика сумму оплаченных истицей штрафов. Однако в возврате уплаченного транспортного налога и процентов ей было отказано. Суд апелляционной инстанции это решение поддержал, указав, что истица была вправе прекратить регистрацию автомобиля за собой, подав в ГАИ заявление о снятии с учета, но не сделала этого. Следовательно, вина ответчика в возникновении этих убытков отсутствует.
В Пермском крае ранее уже неоднократно рассматривались судебные споры, связанные с автомобильными правонарушениями и регистрацией транспортных средств. В 2025 году суды региона выносили решения по делам о попытках избежать ответственности за нарушения ПДД, использовании поддельных документов и даче взятки инспекторам ДПС. Эти случаи свидетельствуют о регулярных судебных разбирательствах по вопросам, связанным с владением и эксплуатацией автомобилей.
