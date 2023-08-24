Курганский прокурор проверит жалобы на строящиеся дома в сгоревшей деревне Логоушка

Курганский прокурор Назаров проверит жалобы жителей сгоревшей деревни Логоушка

25 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Погорельцы из курганской Логоушки пожаловались на качество стройматериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В прокуратуре Курганской области ведется проверка жалоб жителей сгоревшего села Логоушка на качество строящихся новых домов. Прокурор области Андрей Назаров планирует провести прием граждан, сообщили в ведомстве. «В целях обеспечения соблюдения сроков и качества проведения строительных работ в д. Логоушка Кетовского муниципального округа прокуратурой области проводятся надзорные мероприятия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Прием граждан прокурором области запланирован на 30 августа. Сотрудники ведомства проверяют обращения жителей, которые жалуются на качество новых строений и работу подрядчиков. Промежуточные итоги расскажут на межведомственном совещании с участием правительства области, главы округа и представителей стройнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Яков Сидоров сообщил, что дома погорельцам строят из гнилой древесины. Также выявлены другие нарушения и отставание по срокам на 1,5 месяца.

В прокуратуре Курганской области ведется проверка жалоб жителей сгоревшего села Логоушка на качество строящихся новых домов. Прокурор области Андрей Назаров планирует провести прием граждан, сообщили в ведомстве. «В целях обеспечения соблюдения сроков и качества проведения строительных работ в д. Логоушка Кетовского муниципального округа прокуратурой области проводятся надзорные мероприятия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Прием граждан прокурором области запланирован на 30 августа. Сотрудники ведомства проверяют обращения жителей, которые жалуются на качество новых строений и работу подрядчиков. Промежуточные итоги расскажут на межведомственном совещании с участием правительства области, главы округа и представителей стройнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Яков Сидоров сообщил, что дома погорельцам строят из гнилой древесины. Также выявлены другие нарушения и отставание по срокам на 1,5 месяца.