Курганский прокурор проверит жалобы на строящиеся дома в сгоревшей деревне Логоушка

В прокуратуре Курганской области ведется проверка жалоб жителей сгоревшего села Логоушка на качество строящихся новых домов. Прокурор области Андрей Назаров планирует провести прием граждан, сообщили в ведомстве.
«В целях обеспечения соблюдения сроков и качества проведения строительных работ в д. Логоушка Кетовского муниципального округа прокуратурой области проводятся надзорные мероприятия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Прием граждан прокурором области запланирован на 30 августа.
Сотрудники ведомства проверяют обращения жителей, которые жалуются на качество новых строений и работу подрядчиков. Промежуточные итоги расскажут на межведомственном совещании с участием правительства области, главы округа и представителей стройнадзора.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Яков Сидоров сообщил, что дома погорельцам строят из гнилой древесины. Также выявлены другие нарушения и отставание по срокам на 1,5 месяца.
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