24 августа 2023

Курганский прокурор проверит жалобы на строящиеся дома в сгоревшей деревне Логоушка

Курганский прокурор Назаров проверит жалобы жителей сгоревшей деревни Логоушка
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Логоушка. Курган, бревна, пиломатериал, логоушка
Погорельцы из курганской Логоушки пожаловались на качество стройматериалов Фото:
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В прокуратуре Курганской области ведется проверка жалоб жителей сгоревшего села Логоушка на качество строящихся новых домов. Прокурор области Андрей Назаров планирует провести прием граждан, сообщили в ведомстве.

«В целях обеспечения соблюдения сроков и качества проведения строительных работ в д. Логоушка Кетовского муниципального округа прокуратурой области проводятся надзорные мероприятия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Прием граждан прокурором области запланирован на 30 августа.

Сотрудники ведомства проверяют обращения жителей, которые жалуются на качество новых строений и работу подрядчиков. Промежуточные итоги расскажут на межведомственном совещании с участием правительства области, главы округа и представителей стройнадзора.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Яков Сидоров сообщил, что дома погорельцам строят из гнилой древесины. Также выявлены другие нарушения и отставание по срокам на 1,5 месяца.

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В прокуратуре Курганской области ведется проверка жалоб жителей сгоревшего села Логоушка на качество строящихся новых домов. Прокурор области Андрей Назаров планирует провести прием граждан, сообщили в ведомстве. «В целях обеспечения соблюдения сроков и качества проведения строительных работ в д. Логоушка Кетовского муниципального округа прокуратурой области проводятся надзорные мероприятия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Прием граждан прокурором области запланирован на 30 августа. Сотрудники ведомства проверяют обращения жителей, которые жалуются на качество новых строений и работу подрядчиков. Промежуточные итоги расскажут на межведомственном совещании с участием правительства области, главы округа и представителей стройнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Яков Сидоров сообщил, что дома погорельцам строят из гнилой древесины. Также выявлены другие нарушения и отставание по срокам на 1,5 месяца.
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