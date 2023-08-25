Путин наградил сотрудника тюменской строительной компании

Путин присвоил почетное звание заместителю директора АО «Мостострой-11» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил заместителя генерального директора по экономике компании «Мостострой-11» Наталью Бреус почетным званием заслуженного экономиста РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Владимир Путин присвоил почетное звание „Заслуженный экономист Российской Федерации“ заместителю генерального директора по экономике АО „Мостострой-11“ и доценту базовой кафедры ФГБОУ высшего образования „Тюменский индустриальный университет“ Бреус Наталье Леонидовне. Она была удостоена этого звания за заслуги в области экономики и финансов, а также многолетнюю добросовестную работу», — сообщается в документе на сайте правительства.

Ранее президент России Владимир Путин наградил профессора из Тюменского индустриального института (ТИУ) Николая Закирова. Почетным званием заслуженного работника высшей школы РФ он получил за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.