В бою звездных бойцов MMA Александр Шлеменко по прозвищу «Шторм» (Омск) победил Анатолия Токова (Тюмень). За Токова болел народный артист РФ и герой боевиков Михаил Пореченков. Их поединок прошел по правилам смешанных единоборств в тяжелом весе (до 83,9 кг). Он стал главным событием турнира RCC 21 на заполненной арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Я хочу сказать: Игорь Алексеевич (Алтушкин — основатель Русской Медной Компании), я хочу немного вспомнить 2002 год. Здесь же, в декабре, я проиграл бой, мне сломали нос. Но вы мне написали, что не отчаивайся, и дали мне шанс. Спасибо вам большое. Два года, я стою здесь, победил топа, и все хорошо. Я не подведу», — сказал победитель.
Токов после поединка ничего не сказал. Результат зафиксировали раздельным решением судей. Для бойцов этот бой стал реваншем спустя шесть лет. В первый раз они дрались в 2018 году в США на турнире Bellator 208. Тогда Анатолий Токов забрал победу единогласным решением судей.
Их реванш объявил промоушен RCC в начале ноября. Уже 13 ноября они поставили подпись в контракте на бой, начав полноценный треш-ток в медиа. Первым в Екатеринбург прилетел Токов вместе со своей командой из клуба легенды MMA Федора Емельяненко и братом Владимиром, который на турнире сразился с бразильцем Милсоном Кастро и победил болевым приемом. Шлеменко прибыл в столицу Урала на день позже.
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