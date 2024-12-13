На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду
На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Власти региона в соцсети предупредили водителей об опасной погоде.
«15 и 16 декабря в регионе прогнозируется сильный ветер порывами до 17 м/с , метель. 17 декабря — сильный ветер порывами 15-20 м/с , метель, на дорогах снежные заносы», — сообщается в telegram-канале инфоцентра Тюменской области.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожные работники проводят обработку трасс и ведут круглосуточное дежурство.
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