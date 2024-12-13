13 декабря 2024

На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду
Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду Фото:

На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Власти региона в соцсети предупредили водителей об опасной погоде.

«15 и 16 декабря в регионе прогнозируется сильный ветер порывами до 17 м/с , метель. 17 декабря — сильный ветер порывами 15-20 м/с , метель, на дорогах снежные заносы», — сообщается в telegram-канале инфоцентра Тюменской области.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожные работники проводят обработку трасс и ведут круглосуточное дежурство.

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На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Власти региона в соцсети предупредили водителей об опасной погоде. «15 и 16 декабря в регионе прогнозируется сильный ветер порывами до 17 м/с , метель. 17 декабря — сильный ветер порывами 15-20 м/с , метель, на дорогах снежные заносы», — сообщается в telegram-канале инфоцентра Тюменской области. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожные работники проводят обработку трасс и ведут круглосуточное дежурство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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