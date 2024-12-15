15 декабря 2024
14 декабря 2024
13 декабря 2024

В тюменском бюро судмедэкспертизы появился необычный новогодний экспонат. Фото

В бюро судмедэкспертизы Тюменской области скелета нарядили в новогодний наряд
© Служба новостей «URA.RU»
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Скелета нарядили в новогоднюю шапочку в тюменском бюро судебно-медицинской экспертизы
Скелета нарядили в новогоднюю шапочку в тюменском бюро судебно-медицинской экспертизы Фото:

Скелета нарядили в новогодний наряд в тюменском бюро судмедэкспертизы. Необычными экспонатом работники бюро похвастались в социальных сетях. 

«До Нового года остались считанные дни. В стенах бюро можно встретить не только нарядные ёлки, но и экспонаты», — подписали фотографию новогоднего скелета в группе областного бюро судебно-медицинской экспертизы во ВКонтакте. Скелета нарядили в новогоднюю шапочку и одели яркую накидку. 

Необычный экспонат появился в стенах бюро судмедэкспертизы в Тюмени
Необычный экспонат появился в стенах бюро судмедэкспертизы в Тюмени
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы бросились скупать змей на Новый год. Рост спроса на символ 2025 года отметили в магазинах Тюмени.  

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Скелета нарядили в новогодний наряд в тюменском бюро судмедэкспертизы. Необычными экспонатом работники бюро похвастались в социальных сетях.  «До Нового года остались считанные дни. В стенах бюро можно встретить не только нарядные ёлки, но и экспонаты», — подписали фотографию новогоднего скелета в группе областного бюро судебно-медицинской экспертизы во ВКонтакте. Скелета нарядили в новогоднюю шапочку и одели яркую накидку.  Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы бросились скупать змей на Новый год. Рост спроса на символ 2025 года отметили в магазинах Тюмени.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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