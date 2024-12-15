Скелета нарядили в новогоднюю шапочку в тюменском бюро судебно-медицинской экспертизы
Скелета нарядили в новогодний наряд в тюменском бюро судмедэкспертизы. Необычными экспонатом работники бюро похвастались в социальных сетях.
«До Нового года остались считанные дни. В стенах бюро можно встретить не только нарядные ёлки, но и экспонаты», — подписали фотографию новогоднего скелета в группе областного бюро судебно-медицинской экспертизы во ВКонтакте. Скелета нарядили в новогоднюю шапочку и одели яркую накидку.
Необычный экспонат появился в стенах бюро судмедэкспертизы в Тюмени
Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы бросились скупать змей на Новый год. Рост спроса на символ 2025 года отметили в магазинах Тюмени.
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