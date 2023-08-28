Губернатор Шумков: чиновникам не нужно ждать благодарности за работу

29 августа 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Шумков считает благодарность для чиновников бонусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновникам не стоит ждать благодарности за свою работу. Об этом написал в своем telegram-канале. «Я им [чиновникам] часто говорю о том, что за свою работу не нужно ждать благодарности. Если такое и случится, пусть это будет как бонус к тому, что вы делаете каждый день. Но целенаправленно ожидать, что все и всегда будут вас благодарить, — это напрасно. Это не про вас и не про вашу деятельность», — рассказал Шумков. Он добавил, что периодически люди желают ему терпения. В свою очередь, Шумков пожелал терпения чиновникам, а также понимания нужности работы и удовлетворенности от нее. Ранее губернатор сообщал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. В этом году под сокращение попадут 1500 человек.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновникам не стоит ждать благодарности за свою работу. Об этом написал в своем telegram-канале. «Я им [чиновникам] часто говорю о том, что за свою работу не нужно ждать благодарности. Если такое и случится, пусть это будет как бонус к тому, что вы делаете каждый день. Но целенаправленно ожидать, что все и всегда будут вас благодарить, — это напрасно. Это не про вас и не про вашу деятельность», — рассказал Шумков. Он добавил, что периодически люди желают ему терпения. В свою очередь, Шумков пожелал терпения чиновникам, а также понимания нужности работы и удовлетворенности от нее. Ранее губернатор сообщал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. В этом году под сокращение попадут 1500 человек.