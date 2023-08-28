28 августа 2023

Губернатор Шумков: чиновникам не нужно ждать благодарности за работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , шумков вадим
Шумков считает благодарность для чиновников бонусом Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновникам не стоит ждать благодарности за свою работу. Об этом написал в своем telegram-канале.

«Я им [чиновникам] часто говорю о том, что за свою работу не нужно ждать благодарности. Если такое и случится, пусть это будет как бонус к тому, что вы делаете каждый день. Но целенаправленно ожидать, что все и всегда будут вас благодарить, — это напрасно. Это не про вас и не про вашу деятельность», — рассказал Шумков.

Он добавил, что периодически люди желают ему терпения. В свою очередь, Шумков пожелал терпения чиновникам, а также понимания нужности работы и удовлетворенности от нее.

Ранее губернатор сообщал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. В этом году под сокращение попадут 1500 человек.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновникам не стоит ждать благодарности за свою работу. Об этом написал в своем telegram-канале. «Я им [чиновникам] часто говорю о том, что за свою работу не нужно ждать благодарности. Если такое и случится, пусть это будет как бонус к тому, что вы делаете каждый день. Но целенаправленно ожидать, что все и всегда будут вас благодарить, — это напрасно. Это не про вас и не про вашу деятельность», — рассказал Шумков. Он добавил, что периодически люди желают ему терпения. В свою очередь, Шумков пожелал терпения чиновникам, а также понимания нужности работы и удовлетворенности от нее. Ранее губернатор сообщал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. В этом году под сокращение попадут 1500 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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