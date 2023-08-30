Бывший травести-артист пытался стать членом курганской «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган, значок, единая россия, ер
Артисту не дали вступить в партию Фото:

Бывший травести-артист Алексей Бащенко пытался в Кургане вступить в местное отделение партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Он [Бащенко] написал заявление о вступлении в партию. При этом он просил исключить из нее местного предпринимателя Станислава Бессонова и бывшего руководителя патриотического движения Сергея Лоськова», — рассказал источник.

В региональном отделении «Единой России» URA.RU предоставили копию документа, в котором указано, что Бащенко действительно пытался вступить в ЕР в качестве члена и сторонника, но ему отказали. Такое решение в «Единой России» объяснили политическими интересами партии. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Бащенко. Он не ответил на звонок.

Бащенко является победителем конкурсов «Мисс Травести Челябинск-2011» и «Мисс Травести Урала-2013». В Кургане, по данным источников, связанных с властями региона, он находился по приглашению Лоськова, и работал с детьми и подростками в качестве хореографа. В начале августа Бащенко обратился в приемную президента, где жаловался на преследования со стороны Бессонова, хотя последний заявлял, что не знает его. Обращение артиста вылилось в скандал, после которого Лоськову пришлось оставить свой пост в патриотическом движении. Также его и Бессонова исключили из ЕР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший травести-артист Алексей Бащенко пытался в Кургане вступить в местное отделение партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Он [Бащенко] написал заявление о вступлении в партию. При этом он просил исключить из нее местного предпринимателя Станислава Бессонова и бывшего руководителя патриотического движения Сергея Лоськова», — рассказал источник. В региональном отделении «Единой России» URA.RU предоставили копию документа, в котором указано, что Бащенко действительно пытался вступить в ЕР в качестве члена и сторонника, но ему отказали. Такое решение в «Единой России» объяснили политическими интересами партии. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Бащенко. Он не ответил на звонок. Бащенко является победителем конкурсов «Мисс Травести Челябинск-2011» и «Мисс Травести Урала-2013». В Кургане, по данным источников, связанных с властями региона, он находился по приглашению Лоськова, и работал с детьми и подростками в качестве хореографа. В начале августа Бащенко обратился в приемную президента, где жаловался на преследования со стороны Бессонова, хотя последний заявлял, что не знает его. Обращение артиста вылилось в скандал, после которого Лоськову пришлось оставить свой пост в патриотическом движении. Также его и Бессонова исключили из ЕР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...