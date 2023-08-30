В ЯНАО из супермаркетов сети «Магнит» пропало куриное мясо

В ЯНАО перестали возить курицу из-за плохих дорог и маленьких объемов продаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из супермаркетов крупной сети «Магнит» в ЯНАО пропала развесная курица. Продукция не поступает в магазины около четырех месяцев, рассказал URA.RU источник в бизнес-кругах.

«В магазинах „Магнита“ практически образовался дефицит куриного мяса. Примерно с мая приостановились поставки развесного мяса: нет голеней, крыльев и других частей. Также пропал куриный фарш. Если мясо поступает, то в очень ограниченном количестве и большую часть используют для собственного производства», — уточнил инсайдер.

По словам собеседника, у супермаркета было несколько крупных поставщиков, которые в итоге отказались сотрудничать. Причина — сложная логистика и маленькие объемы продаж в магазинах. «Для поставщиков оказалось мало того, сколько продают мяса. Хотя уходят тонны. Сейчас курицу получают только в Ноябрьске, потому что он ближе к Сургуту и там хорошие дороги», — добавил источник.

URA.RU направило запрос представителям сети «Магнит» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что «Магнит» в ЯНАО опасается потерять прибыль из-за открытия гипермаркета «Лента». По инсайдерской информации, гипермаркет может перетянуть основной трафик за счет собственного здания и ассортимента.

Обновлено 13:22

В пресс-службе компании агентству ответили, что проблем с поставками нет. «В ЯНАО куриное мясо на развес представлено в ассортименте гипермаркетов „Магнит“, проблем с поставками данной продукции нет. Также покупатели всегда могут приобрести в торговых точках розничной сети упакованное мясо кур», — ответили там.