09 сентября 2023
08 сентября 2023

Шадринцы показали самую высокую явку на выборах в Курганской области

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, переносная урна для голосования, выборы 2023
Шадринцы активнее всех голосовали на выборах Фото:
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Выборы-2023

По данным на 18:00, активнее всех в Курганской области голосовали на выборах жители Шадринского округа. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

«На дополнительных выборах депутата думы Шадринского муниципального округа проголосовали 44,08% избирателей. Средняя явка в Курганской области составила 28,35%. Всего проголосовали в регионе 10 тысяч 820 человек», — сообщил избирком.

В Щучанском округе на выборах депутата облдумы проголосовали 26,53% избирателей. В Белозерском округе в голосовании приняли участие 38,74% избирателей.

Ранее в Курганской области на 15:00 явка избирателей превысила 20%. На 12:00 явка составляла чуть более 11%.

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По данным на 18:00, активнее всех в Курганской области голосовали на выборах жители Шадринского округа. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «На дополнительных выборах депутата думы Шадринского муниципального округа проголосовали 44,08% избирателей. Средняя явка в Курганской области составила 28,35%. Всего проголосовали в регионе 10 тысяч 820 человек», — сообщил избирком. В Щучанском округе на выборах депутата облдумы проголосовали 26,53% избирателей. В Белозерском округе в голосовании приняли участие 38,74% избирателей. Ранее в Курганской области на 15:00 явка избирателей превысила 20%. На 12:00 явка составляла чуть более 11%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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