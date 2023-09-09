Шадринцы показали самую высокую явку на выборах в Курганской области

Шадринцы активнее всех голосовали на выборах Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

По данным на 18:00, активнее всех в Курганской области голосовали на выборах жители Шадринского округа. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

«На дополнительных выборах депутата думы Шадринского муниципального округа проголосовали 44,08% избирателей. Средняя явка в Курганской области составила 28,35%. Всего проголосовали в регионе 10 тысяч 820 человек», — сообщил избирком.

В Щучанском округе на выборах депутата облдумы проголосовали 26,53% избирателей. В Белозерском округе в голосовании приняли участие 38,74% избирателей.

Ранее в Курганской области на 15:00 явка избирателей превысила 20%. На 12:00 явка составляла чуть более 11%.