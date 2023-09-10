В тюменском селе объявят карантин из-за трупа кошки

В селе Яковлево Заводоуковского района (Тюменская область) готовятся объявить карантин из-за трупа бешеной кошки. Об этом URA.RU сообщили в управлении ветеринарии региона.
«В связи с выявлением вируса бешенства в образце материала, отобранного от кошки, в селе Яковлево Заводоуковского городского округа Тюменской области с 11 сентября планируется объявление карантина. Проект постановления направлен на рассмотрение губернатору», — сообщили в управлении.
Уже разработан план мероприятий, благодаря которому очаг будет ликвидирован. Также силы специалистов будут направлены на то, чтобы возбудитель не распространился на иные территории.
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