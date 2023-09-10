10 сентября 2023

В тюменском селе объявят карантин из-за трупа кошки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, кошка, домашние животные, питомец
В селе нашли труп кошки, зараженной бешенством Фото:

В селе Яковлево Заводоуковского района (Тюменская область) готовятся объявить карантин из-за трупа бешеной кошки. Об этом URA.RU сообщили в управлении ветеринарии региона.

«В связи с выявлением вируса бешенства в образце материала, отобранного от кошки, в селе Яковлево Заводоуковского городского округа Тюменской области с 11 сентября планируется объявление карантина. Проект постановления направлен на рассмотрение губернатору», — сообщили в управлении.

Уже разработан план мероприятий, благодаря которому очаг будет ликвидирован. Также силы специалистов будут направлены на то, чтобы возбудитель не распространился на иные территории.

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В селе Яковлево Заводоуковского района (Тюменская область) готовятся объявить карантин из-за трупа бешеной кошки. Об этом URA.RU сообщили в управлении ветеринарии региона. «В связи с выявлением вируса бешенства в образце материала, отобранного от кошки, в селе Яковлево Заводоуковского городского округа Тюменской области с 11 сентября планируется объявление карантина. Проект постановления направлен на рассмотрение губернатору», — сообщили в управлении. Уже разработан план мероприятий, благодаря которому очаг будет ликвидирован. Также силы специалистов будут направлены на то, чтобы возбудитель не распространился на иные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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