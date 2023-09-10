16 сентября в Тюмени пройдет «Кросс наций»
Центр Тюмени перекроют для автомобилистов 16 сентября из-за проведения «Кросса наций». Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с проведением Всероссийского дня бега „Кросс нации“ 16 сентября в период с 08:00 до 15:30 будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог. <…> Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать ПДД РФ», — сообищил в мэрии.
Движение будет перекрыто на участках:
- ул. Орджоникидзе — от ул. Республики до ул. Советской;
- ул. 8 Марта — от ул. Республики до ул. Советской;
- ул. Водопроводная — от ул. Республики до ул. Ванцетти;
- ул. Первомайская — от ул. Республики до ул. Советской;
- ул. Советская — от ул. Немцова до ул. Первомайской;
- ул. Хохрякова — от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской;
- ул. Володарского — от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской.
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