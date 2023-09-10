10 сентября 2023

Центр Тюмени перекроют на полдня из-за спортсменов. Карта

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16 сентября в Тюмени пройдет «Кросс наций» Фото:

Центр Тюмени перекроют для автомобилистов 16 сентября из-за проведения «Кросса наций». Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с проведением Всероссийского дня бега „Кросс нации“ 16 сентября в период с 08:00 до 15:30 будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог. <…> Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать ПДД РФ», — сообищил в мэрии.

Движение будет перекрыто на участках:

  • ул. Орджоникидзе — от ул. Республики до ул. Советской;
  • ул. 8 Марта — от ул. Республики до ул. Советской;
  • ул. Водопроводная — от ул. Республики до ул. Ванцетти;
  • ул. Первомайская — от ул. Республики до ул. Советской;
  • ул. Советская — от ул. Немцова до ул. Первомайской;
  • ул. Хохрякова — от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской;
  • ул. Володарского — от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской.
Фото:

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Центр Тюмени перекроют для автомобилистов 16 сентября из-за проведения «Кросса наций». Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением Всероссийского дня бега „Кросс нации“ 16 сентября в период с 08:00 до 15:30 будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог. <…> Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать ПДД РФ», — сообищил в мэрии. Движение будет перекрыто на участках:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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