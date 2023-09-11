В Тюмени назвали «космическую» цену, за которую будут продавать новый iPhone

Стоимость iPhone 15 в Тюмени будет начинаться от двухсот тысяч рублей

12 сентября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Окончательная цена будет известна после презентации новых моделей Фото: Размик Закарян © URA.RU Цена на новый iPhone 15 в Тюмени будет начинаться от двухсот тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в магазине техники и аксессуаров Re:bro. «Пока предзаказы не принимаются, потому что еще не было презентации. 15 модель iPhone Pro с минимальным объемом памяти будет стоить от 204 тысяч рублей. iPhone Pro Max — от 214 тысяч рублей», — сообщила сотрудница магазина Re:bro. В магазине Apple Store 72 сообщили, что пока не прошла презентация новой модели смартфонов, точная цена на них неизвестна. «Презентация состоится только сегодня вечером, цены будут сейчас космические и не знаем, будет ли у нас вообще предзаказ. Мы точно не знаем, когда привезем его, потому что цена на смартфон — очень высокая», — рассказала консультант Apple Store 72. В официальном тюменском магазине техники Apple шоуруме re:Store сообщили, что также не принимают предзаказов на новую модель смартфонов. Там отметили, что пока не прошла презентация iPhone 15, итоговая стоимость телефонов неизвестна. Ежегодная презентация новой продукции компании Apple состоится 12 сентября. В рамках нее представят новые модели смартфонов 15 серии, планшетов и смарт-часов.

Цена на новый iPhone 15 в Тюмени будет начинаться от двухсот тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в магазине техники и аксессуаров Re:bro. «Пока предзаказы не принимаются, потому что еще не было презентации. 15 модель iPhone Pro с минимальным объемом памяти будет стоить от 204 тысяч рублей. iPhone Pro Max — от 214 тысяч рублей», — сообщила сотрудница магазина Re:bro. В магазине Apple Store 72 сообщили, что пока не прошла презентация новой модели смартфонов, точная цена на них неизвестна. «Презентация состоится только сегодня вечером, цены будут сейчас космические и не знаем, будет ли у нас вообще предзаказ. Мы точно не знаем, когда привезем его, потому что цена на смартфон — очень высокая», — рассказала консультант Apple Store 72. В официальном тюменском магазине техники Apple шоуруме re:Store сообщили, что также не принимают предзаказов на новую модель смартфонов. Там отметили, что пока не прошла презентация iPhone 15, итоговая стоимость телефонов неизвестна. Ежегодная презентация новой продукции компании Apple состоится 12 сентября. В рамках нее представят новые модели смартфонов 15 серии, планшетов и смарт-часов.