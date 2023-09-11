Зам губернатора ЯНАО Гаранин запустил проект, защищающий редких птиц

В Новом Уренгое глава комитета по экологии Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин и замгубернатора ЯНАО Андрей Гаранин, а также представители ПАО «Газпром» дали старт проекту по защите редких видов арктических птиц. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.
«На стратегической сессии в Новом Уренгое 12 сентября [документ] подписали Дмитрий Кобылкин, Андрей Гаранин, генеральный директор „Газпром добыча Ямбург“ Андрей Касьяненко и начальник отдела ПАО „Газпром“ Сергей Коняев. Уникальность проекта заключается в том, что реализовать его планируют непосредственно на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении, где находятся действующие производственные объекты», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
В рамках проекта будут созданы особые зоны покоя в местах гнездования кречетов, пройдет кольцевание сапсанов. Будут созданы искусственные гнезда и условия для реабилитации травмированных птиц.
Ранее URA.RU рассказало, что в Куноватский заказник ЯНАО выпустили стерхов. Весной ученые проводили исследования по обнаружению возможных мест гнездования обского стерха и серого журавля.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.