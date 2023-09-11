Зам губернатора ЯНАО Гаранин запустил проект, защищающий редких птиц

12 сентября 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Андрей Гаранин и Дмитрий Кобылкин запустили проект по защите редких видов птиц в ЯНАО Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО В Новом Уренгое глава комитета по экологии Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин и замгубернатора ЯНАО Андрей Гаранин, а также представители ПАО «Газпром» дали старт проекту по защите редких видов арктических птиц. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «На стратегической сессии в Новом Уренгое 12 сентября [документ] подписали Дмитрий Кобылкин, Андрей Гаранин, генеральный директор „Газпром добыча Ямбург“ Андрей Касьяненко и начальник отдела ПАО „Газпром“ Сергей Коняев. Уникальность проекта заключается в том, что реализовать его планируют непосредственно на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении, где находятся действующие производственные объекты», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В рамках проекта будут созданы особые зоны покоя в местах гнездования кречетов, пройдет кольцевание сапсанов. Будут созданы искусственные гнезда и условия для реабилитации травмированных птиц. Ранее URA.RU рассказало, что в Куноватский заказник ЯНАО выпустили стерхов. Весной ученые проводили исследования по обнаружению возможных мест гнездования обского стерха и серого журавля.

В Новом Уренгое глава комитета по экологии Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин и замгубернатора ЯНАО Андрей Гаранин, а также представители ПАО «Газпром» дали старт проекту по защите редких видов арктических птиц. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «На стратегической сессии в Новом Уренгое 12 сентября [документ] подписали Дмитрий Кобылкин, Андрей Гаранин, генеральный директор „Газпром добыча Ямбург“ Андрей Касьяненко и начальник отдела ПАО „Газпром“ Сергей Коняев. Уникальность проекта заключается в том, что реализовать его планируют непосредственно на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении, где находятся действующие производственные объекты», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В рамках проекта будут созданы особые зоны покоя в местах гнездования кречетов, пройдет кольцевание сапсанов. Будут созданы искусственные гнезда и условия для реабилитации травмированных птиц. Ранее URA.RU рассказало, что в Куноватский заказник ЯНАО выпустили стерхов. Весной ученые проводили исследования по обнаружению возможных мест гнездования обского стерха и серого журавля.