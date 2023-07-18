В заказник ЯНАО выпустят птиц, с которыми летал Путин

В Куноватский заказник ЯНАО вертолетом перевозят шесть молодых стерхов, чтобы выпустить их на свободу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Салехарда. В 2012 году президент РФ Владимир Путин совершил на Ямале полет со стерхами, чтобы указать им путь на зимовку.
«Вертолет с шестью стерхами поднялся над Салехардом и взял курс на Куноватский природный заказник. Птицы прибыли на Ямал из Окского государственного биосферного заповедника, где восстанавливают популяцию этих птиц», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
В Куноватском заказнике обитают 23 стерха. К ним добавится еще шесть молодых птиц, которым помогут адаптироваться в природной среде ученые «Научного центра изучения Арктики».
Ранее URA.RU рассказало, что в Куноватский заказник прибыл десант ученых «Научного центра изучения Арктики». Они проводили весенний учет редких птиц.
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