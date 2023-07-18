18 июля 2023

В заказник ЯНАО выпустят птиц, с которыми летал Путин

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2012 году Владимир Путин летал со стерхами, чтобы указать им путь на зимовку Фото:

В Куноватский заказник ЯНАО вертолетом перевозят шесть молодых стерхов, чтобы выпустить их на свободу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Салехарда. В 2012 году президент РФ Владимир Путин совершил на Ямале полет со стерхами, чтобы указать им путь на зимовку.

«Вертолет с шестью стерхами поднялся над Салехардом и взял курс на Куноватский природный заказник. Птицы прибыли на Ямал из Окского государственного биосферного заповедника, где восстанавливают популяцию этих птиц», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

В Куноватском заказнике обитают 23 стерха. К ним добавится еще шесть молодых птиц, которым помогут адаптироваться в природной среде ученые «Научного центра изучения Арктики».

Ранее URA.RU рассказало, что в Куноватский заказник прибыл десант ученых «Научного центра изучения Арктики». Они проводили весенний учет редких птиц.

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В Куноватский заказник ЯНАО вертолетом перевозят шесть молодых стерхов, чтобы выпустить их на свободу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Салехарда. В 2012 году президент РФ Владимир Путин совершил на Ямале полет со стерхами, чтобы указать им путь на зимовку. «Вертолет с шестью стерхами поднялся над Салехардом и взял курс на Куноватский природный заказник. Птицы прибыли на Ямал из Окского государственного биосферного заповедника, где восстанавливают популяцию этих птиц», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. В Куноватском заказнике обитают 23 стерха. К ним добавится еще шесть молодых птиц, которым помогут адаптироваться в природной среде ученые «Научного центра изучения Арктики». Ранее URA.RU рассказало, что в Куноватский заказник прибыл десант ученых «Научного центра изучения Арктики». Они проводили весенний учет редких птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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