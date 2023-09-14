Шольц сравнил поддержку ФРГ Украины с участием в бомбежках Югославии

Шольц: поддержка Украины сравнима с участием Германии в бомбардировках Югославии
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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Участие в бомбежке Югославии стало сменой эпохи для Германии, заявил Олаф Шольц Фото:
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Военная поддержка Украине со стороны Германии сравнима с участием страны в бомбардировках Югославии. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Поддержка Украины сравнима по значению для ФРГ с участием в военной операции в Югославии», — передает слова Шольца телерадиокомпания WDR. Он отметил, что вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» для Германии.

Шольц также упомянул, что участие Германии в войне в Югославии сыграло роль в его политической карьере. Он также отметил, что стремление присоединить к Евросоюзу страны на западе Балкан рассматривается как «умиротворение» региона в рамках «Берлинского процесса».

В 1999 году НАТО провела бомбардировки Союзной Республики Югославия в ответ на вооруженное противостояние албанских сепаратистов в Косово с сербской полицией. Бомбардировки начались без одобрения Совета Безопасности ООН, что вызвало кризис в немецкой правительственной коалиции. Жертвы в результате бомбардировок оцениваются в 2,5 тысячи человек, включая 89 детей.

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Военная поддержка Украине со стороны Германии сравнима с участием страны в бомбардировках Югославии. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Поддержка Украины сравнима по значению для ФРГ с участием в военной операции в Югославии», — передает слова Шольца телерадиокомпания WDR. Он отметил, что вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» для Германии. Шольц также упомянул, что участие Германии в войне в Югославии сыграло роль в его политической карьере. Он также отметил, что стремление присоединить к Евросоюзу страны на западе Балкан рассматривается как «умиротворение» региона в рамках «Берлинского процесса». В 1999 году НАТО провела бомбардировки Союзной Республики Югославия в ответ на вооруженное противостояние албанских сепаратистов в Косово с сербской полицией. Бомбардировки начались без одобрения Совета Безопасности ООН, что вызвало кризис в немецкой правительственной коалиции. Жертвы в результате бомбардировок оцениваются в 2,5 тысячи человек, включая 89 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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