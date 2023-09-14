Шольц сравнил поддержку ФРГ Украины с участием в бомбежках Югославии

Военная поддержка Украине со стороны Германии сравнима с участием страны в бомбардировках Югославии. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Поддержка Украины сравнима по значению для ФРГ с участием в военной операции в Югославии», — передает слова Шольца телерадиокомпания WDR. Он отметил, что вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» для Германии.
Шольц также упомянул, что участие Германии в войне в Югославии сыграло роль в его политической карьере. Он также отметил, что стремление присоединить к Евросоюзу страны на западе Балкан рассматривается как «умиротворение» региона в рамках «Берлинского процесса».
В 1999 году НАТО провела бомбардировки Союзной Республики Югославия в ответ на вооруженное противостояние албанских сепаратистов в Косово с сербской полицией. Бомбардировки начались без одобрения Совета Безопасности ООН, что вызвало кризис в немецкой правительственной коалиции. Жертвы в результате бомбардировок оцениваются в 2,5 тысячи человек, включая 89 детей.
Военная поддержка Украине со стороны Германии сравнима с участием страны в бомбардировках Югославии. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Поддержка Украины сравнима по значению для ФРГ с участием в военной операции в Югославии», — передает слова Шольца телерадиокомпания WDR. Он отметил, что вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» для Германии. Шольц также упомянул, что участие Германии в войне в Югославии сыграло роль в его политической карьере. Он также отметил, что стремление присоединить к Евросоюзу страны на западе Балкан рассматривается как «умиротворение» региона в рамках «Берлинского процесса». В 1999 году НАТО провела бомбардировки Союзной Республики Югославия в ответ на вооруженное противостояние албанских сепаратистов в Косово с сербской полицией. Бомбардировки начались без одобрения Совета Безопасности ООН, что вызвало кризис в немецкой правительственной коалиции. Жертвы в результате бомбардировок оцениваются в 2,5 тысячи человек, включая 89 детей.