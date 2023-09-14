14 сентября 2023
13 сентября 2023

В ЯНАО жители массово идут на прививку

В ЯНАО кампания по вакцинации идет опережающими темпами
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО идет кампания по иммунизации населения Фото:

В ЯНАО продолжается кампания по вакцинации от гриппа. За две недели прививку поставили около 32 тысяч ямальцев, что превышает показатели 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Вакцинация проходит лучше, чем в 2022 году, за две недели прививку поставили 15,5 тысяч детей и подростов и около 16 тысяч взрослых. К концу года мы рассчитываем привить больше ста тысяч несовершеннолетних», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО.

Лидерами по вакцинации среди взрослого населения стали Пуровский район, Ноябрьск и Салехард, в каждом из муниципалитетов от гриппа вакцинировано уже по четыре тысячи человек. Надым, Салехард и Новый Уренгой лидируют по вакцинации детей.

В пресс-службе добавили, что в Пуровском районе можно поставить прививку круглосуточно. Вакцинация проходит на базе местного стационара.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьск поступило 13 тысяч доз для вакцинации от коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет.

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В ЯНАО продолжается кампания по вакцинации от гриппа. За две недели прививку поставили около 32 тысяч ямальцев, что превышает показатели 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Вакцинация проходит лучше, чем в 2022 году, за две недели прививку поставили 15,5 тысяч детей и подростов и около 16 тысяч взрослых. К концу года мы рассчитываем привить больше ста тысяч несовершеннолетних», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО. Лидерами по вакцинации среди взрослого населения стали Пуровский район, Ноябрьск и Салехард, в каждом из муниципалитетов от гриппа вакцинировано уже по четыре тысячи человек. Надым, Салехард и Новый Уренгой лидируют по вакцинации детей. В пресс-службе добавили, что в Пуровском районе можно поставить прививку круглосуточно. Вакцинация проходит на базе местного стационара. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьск поступило 13 тысяч доз для вакцинации от коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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