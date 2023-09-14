В ЯНАО жители массово идут на прививку

В ЯНАО кампания по вакцинации идет опережающими темпами

15 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В ЯНАО идет кампания по иммунизации населения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО продолжается кампания по вакцинации от гриппа. За две недели прививку поставили около 32 тысяч ямальцев, что превышает показатели 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Вакцинация проходит лучше, чем в 2022 году, за две недели прививку поставили 15,5 тысяч детей и подростов и около 16 тысяч взрослых. К концу года мы рассчитываем привить больше ста тысяч несовершеннолетних», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО. Лидерами по вакцинации среди взрослого населения стали Пуровский район, Ноябрьск и Салехард, в каждом из муниципалитетов от гриппа вакцинировано уже по четыре тысячи человек. Надым, Салехард и Новый Уренгой лидируют по вакцинации детей. В пресс-службе добавили, что в Пуровском районе можно поставить прививку круглосуточно. Вакцинация проходит на базе местного стационара. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьск поступило 13 тысяч доз для вакцинации от коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет.

В ЯНАО продолжается кампания по вакцинации от гриппа. За две недели прививку поставили около 32 тысяч ямальцев, что превышает показатели 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Вакцинация проходит лучше, чем в 2022 году, за две недели прививку поставили 15,5 тысяч детей и подростов и около 16 тысяч взрослых. К концу года мы рассчитываем привить больше ста тысяч несовершеннолетних», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО. Лидерами по вакцинации среди взрослого населения стали Пуровский район, Ноябрьск и Салехард, в каждом из муниципалитетов от гриппа вакцинировано уже по четыре тысячи человек. Надым, Салехард и Новый Уренгой лидируют по вакцинации детей. В пресс-службе добавили, что в Пуровском районе можно поставить прививку круглосуточно. Вакцинация проходит на базе местного стационара. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьск поступило 13 тысяч доз для вакцинации от коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет.