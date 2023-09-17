В ЯНАО утроится число пенсионеров, получающих компенсации за отдых

18 сентября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО станет в три раза больше пенсионеров, которые получат компенсацию за отдых в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «1 октября завершается прием заявок от старшего поколения на отдых в следующем году. Они смогут получить окружную компенсацию за оздоровление в санатории или пансионате. Свыше 3,5 тысяч северян уже запланировали воспользоваться такой поддержкой», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, воспользоваться компенсацией жители смогут раз в два года. Также максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей.

В ЯНАО станет в три раза больше пенсионеров, которые получат компенсацию за отдых в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «1 октября завершается прием заявок от старшего поколения на отдых в следующем году. Они смогут получить окружную компенсацию за оздоровление в санатории или пансионате. Свыше 3,5 тысяч северян уже запланировали воспользоваться такой поддержкой», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, воспользоваться компенсацией жители смогут раз в два года. Также максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей.