В ЯНАО утроится число пенсионеров, получающих компенсации за отдых

Максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей
В ЯНАО станет в три раза больше пенсионеров, которые получат компенсацию за отдых в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«1 октября завершается прием заявок от старшего поколения на отдых в следующем году. Они смогут получить окружную компенсацию за оздоровление в санатории или пансионате. Свыше 3,5 тысяч северян уже запланировали воспользоваться такой поддержкой», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, воспользоваться компенсацией жители смогут раз в два года. Также максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей.
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