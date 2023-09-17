17 сентября 2023
16 сентября 2023

В ЯНАО утроится число пенсионеров, получающих компенсации за отдых

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ВОВ в пансионате "Уктусский". Екатеринбург, пенсионер, руки
Максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей Фото:

В ЯНАО станет в три раза больше пенсионеров, которые получат компенсацию за отдых в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«1 октября завершается прием заявок от старшего поколения на отдых в следующем году. Они смогут получить окружную компенсацию за оздоровление в санатории или пансионате. Свыше 3,5 тысяч северян уже запланировали воспользоваться такой поддержкой», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, воспользоваться компенсацией жители смогут раз в два года. Также максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей.

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В ЯНАО станет в три раза больше пенсионеров, которые получат компенсацию за отдых в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «1 октября завершается прием заявок от старшего поколения на отдых в следующем году. Они смогут получить окружную компенсацию за оздоровление в санатории или пансионате. Свыше 3,5 тысяч северян уже запланировали воспользоваться такой поддержкой», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, воспользоваться компенсацией жители смогут раз в два года. Также максимальная сумма поддержки вырастет до 2800 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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