В «Северречфлоте» сомневаются, что суда в ЯНАО столкнулись из-за отказа техники

19 сентября 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Новые «Метеоры» нравятся капитанам, судно отлично управляется (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пока рано делать выводы о том, что причиной столкновения двух судов на реке Полуй в Салехарде (ЯНАО) стал отказ техники. Об этом заявил гендиректор «Северречфлота» Айрат Чумарин. «Речь идет о головном судне с очень сложным техническим оснащением, поэтому говорить об отказе какой-либо системы пока рано», — передает слова Чумарина интернет-издание «Муксун.fm». Глава «Северречфлота» считает, что нужно получить заключение по итогам работы специальной комиссии, которая будет разбираться в причинах происшествия. Он подчеркнул, что новые «Метеоры» нравятся капитанам, судно отлично управляется. Чумарин сообщил, что восстанавливать технику после аварии будут специалисты Сургутского судоремонтного предприятия. Скоростное судно «Метеор» столкнулось со стоящим на берегу теплоходом «НОРД- 3» 17 сентября. Инцидент произошел на реке Полуй в Салехарде. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку. Момент аварии попал на видео.

Пока рано делать выводы о том, что причиной столкновения двух судов на реке Полуй в Салехарде (ЯНАО) стал отказ техники. Об этом заявил гендиректор «Северречфлота» Айрат Чумарин. «Речь идет о головном судне с очень сложным техническим оснащением, поэтому говорить об отказе какой-либо системы пока рано», — передает слова Чумарина интернет-издание «Муксун.fm». Глава «Северречфлота» считает, что нужно получить заключение по итогам работы специальной комиссии, которая будет разбираться в причинах происшествия. Он подчеркнул, что новые «Метеоры» нравятся капитанам, судно отлично управляется. Чумарин сообщил, что восстанавливать технику после аварии будут специалисты Сургутского судоремонтного предприятия. Скоростное судно «Метеор» столкнулось со стоящим на берегу теплоходом «НОРД- 3» 17 сентября. Инцидент произошел на реке Полуй в Салехарде. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку. Момент аварии попал на видео.