В ЯНАО школьники научатся собирать кубик Рубика на скорость

Житель ЯНАО выиграл грант на обучение школьников скоростной сборке кубик Рубика

Грант на обучение школьников скоростной сборке кубик Рубика выиграл житель Надыма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) Егор Игнатов выиграл грант в размере 400 тысяч рублей на проект по обучению школьников занятиям по скоростной сборке кубика Рубика. Об этом в соцсети сообщил глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Хочу поздравить победителей грантового конкурса от Росмолодежи, который впервые прошел на фестивале „В ритме улиц“. Игнатов Егор из Надыма получил грант 400 тысяч рублей на проект по обучению школьников занятиям по Спидкубингу (собиранию кубика Рубика на скорость)» — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале.

Всего на защиту от ЯНАО было представлено 19 проектов. Шесть из них оказались в числе победителей. Общая сумма грантов, доставшаяся ямальцам, составила 2 489 000 рублей.

Ранее жительница ЯНАО Юлия Седова получила грант от Росмолодежи на молодежном форуме «Утро». На полученные 120 тысяч рублей она реализует проект радиоуправляемых машин «Путь возможностей».