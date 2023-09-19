19 сентября 2023

Мэр Тюмени утвердил дату начала подачи отопления

В Тюмени с 21 сентября начнут давать отопление в жилых домах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Отопление начнут подавать 21 сентября Фото:

Отопление в жилые дома Тюмени начнут давать с 21 сентября. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава мэрии Руслан Кухарук.

«Постановление о начале отопительного периода подписано. АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 21 сентября», — сообщил Руслан Кухарук.

По его словам, в течение недели системы теплоснабжения будут регулироваться. В домах за это отвечают управляющие компании. При этом все вопросы должны быть решены к моменту, когда в Тюмени температура воздуха на улице станет отрицательной. По прогнозу, это случится на следующей неделе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отопление в жилые дома Тюмени начнут давать с 21 сентября. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава мэрии Руслан Кухарук. «Постановление о начале отопительного периода подписано. АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 21 сентября», — сообщил Руслан Кухарук. По его словам, в течение недели системы теплоснабжения будут регулироваться. В домах за это отвечают управляющие компании. При этом все вопросы должны быть решены к моменту, когда в Тюмени температура воздуха на улице станет отрицательной. По прогнозу, это случится на следующей неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...