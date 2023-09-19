Мэр Тюмени утвердил дату начала подачи отопления

Отопление начнут подавать 21 сентября
Отопление в жилые дома Тюмени начнут давать с 21 сентября. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава мэрии Руслан Кухарук.
«Постановление о начале отопительного периода подписано. АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 21 сентября», — сообщил Руслан Кухарук.
По его словам, в течение недели системы теплоснабжения будут регулироваться. В домах за это отвечают управляющие компании. При этом все вопросы должны быть решены к моменту, когда в Тюмени температура воздуха на улице станет отрицательной. По прогнозу, это случится на следующей неделе.
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