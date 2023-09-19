Мэр Тюмени утвердил дату начала подачи отопления

В Тюмени с 21 сентября начнут давать отопление в жилых домах

20 сентября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Отопление начнут подавать 21 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отопление в жилые дома Тюмени начнут давать с 21 сентября. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава мэрии Руслан Кухарук. «Постановление о начале отопительного периода подписано. АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 21 сентября», — сообщил Руслан Кухарук. По его словам, в течение недели системы теплоснабжения будут регулироваться. В домах за это отвечают управляющие компании. При этом все вопросы должны быть решены к моменту, когда в Тюмени температура воздуха на улице станет отрицательной. По прогнозу, это случится на следующей неделе.

Отопление в жилые дома Тюмени начнут давать с 21 сентября. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава мэрии Руслан Кухарук. «Постановление о начале отопительного периода подписано. АО „УСТЭК“ постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с завтрашнего дня, 21 сентября», — сообщил Руслан Кухарук. По его словам, в течение недели системы теплоснабжения будут регулироваться. В домах за это отвечают управляющие компании. При этом все вопросы должны быть решены к моменту, когда в Тюмени температура воздуха на улице станет отрицательной. По прогнозу, это случится на следующей неделе.