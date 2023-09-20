Гостей тюменского форума TNF кормят икрой и ухой с нефтью

Гостям тюменского форума предлагают блюда, который покорили бизнесменов на ПМЭФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский ресторанный холдинг, который обслуживает форум TNF, угощает участников десертами из щучьей икры с сусальным золотом и ухой с нефтью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании-подрядчика.

«От нашего холдинга в этом году на форуме представлено две площадки. Первая — патио в зоне регистрации, где мы угощаем своими фирменными десертами. Среди блюд есть знаменитый десерт „Нефть“. Он готовится на основе кедрового молока с добавлением щучьей икры, в свое время покоривший гостей ПМЭФ. И второй десерт, который специально разработали именно для TNF, — это эклер с черной соленой карамелью», — рассказали в пресс-службе ресторанного холдинга.

На второй площадке — импровизированном фудтраке — гостей угощают блюдами, которые разработали специально для форума. Среди них: уха с нефтью, печеный картофель с косулей и груздями со сметаной, а также лепешки с олениной и муксуном.

Ранее агентство писало о том, что в этом году на Тюменском промышленно-энергетическом форуме увеличилось количество VIP-гостей. Мероприятие посетил и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.