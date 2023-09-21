Депутат ГД Новичков: в России хотят ввести штрафы за превышение шума на дорогах

22 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Шум на дорогах будут фиксировать установки, отметил Николай Новичков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для автомобилистов могут ввести новый вид штрафов — за превышение шума на дорогах. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, заявил в беседе с URA.RU депутат нижней палаты Федерального Собрания, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков. «Сейчас рассматривается законопроект, и, я думаю, что мы примем по нему решение, который позволяет размещать установки в крупных городах, фиксирующие шум конкретного автомобиля, чтобы шумовое превышение было нормативным. Это касается и автомобилей, которые летают без глушителей, это спорткары у мажоров, и тех водителей, которые просто останавливаются и включают магнитофоны с шумоусиливающим эффектом», — объяснил Николай Новичков. По словам депутата Госдумы, превышение шума от автомобилей мешает качеству жизни людей, особенно в мегаполисах. «Воздействие на человека в крупных городах, в том числе шумовое, значительное, и один из источников шума это, конечно же, работающий автомобиль. Это мешает качеству жизни», — подчеркнул Новичков. Ранее в Москве начали фиксировать пассажиров, которые ездят в машине с не пристегнутыми ремнями. Для этого на улицах столицы установили 206 комплексов. Размер штрафа составляет одну тысячу рублей.

Для автомобилистов могут ввести новый вид штрафов — за превышение шума на дорогах. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, заявил в беседе с URA.RU депутат нижней палаты Федерального Собрания, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков. «Сейчас рассматривается законопроект, и, я думаю, что мы примем по нему решение, который позволяет размещать установки в крупных городах, фиксирующие шум конкретного автомобиля, чтобы шумовое превышение было нормативным. Это касается и автомобилей, которые летают без глушителей, это спорткары у мажоров, и тех водителей, которые просто останавливаются и включают магнитофоны с шумоусиливающим эффектом», — объяснил Николай Новичков. По словам депутата Госдумы, превышение шума от автомобилей мешает качеству жизни людей, особенно в мегаполисах. «Воздействие на человека в крупных городах, в том числе шумовое, значительное, и один из источников шума это, конечно же, работающий автомобиль. Это мешает качеству жизни», — подчеркнул Новичков. Ранее в Москве начали фиксировать пассажиров, которые ездят в машине с не пристегнутыми ремнями. Для этого на улицах столицы установили 206 комплексов. Размер штрафа составляет одну тысячу рублей.