21 сентября 2023

Депутат ГД Новичков: в России хотят ввести штрафы за превышение шума на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробка. Тюмень, автомобили, машины, пробка, затор, перекресток, затор на дороге, пробка машины, пробка автомобильная
Шум на дорогах будут фиксировать установки, отметил Николай Новичков Фото:

Для автомобилистов могут ввести новый вид штрафов — за превышение шума на дорогах. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, заявил в беседе с URA.RU депутат нижней палаты Федерального Собрания, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков.

«Сейчас рассматривается законопроект, и, я думаю, что мы примем по нему решение, который позволяет размещать установки в крупных городах, фиксирующие шум конкретного автомобиля, чтобы шумовое превышение было нормативным. Это касается и автомобилей, которые летают без глушителей, это спорткары у мажоров, и тех водителей, которые просто останавливаются и включают магнитофоны с шумоусиливающим эффектом», — объяснил Николай Новичков.

По словам депутата Госдумы, превышение шума от автомобилей мешает качеству жизни людей, особенно в мегаполисах. «Воздействие на человека в крупных городах, в том числе шумовое, значительное, и один из источников шума это, конечно же, работающий автомобиль. Это мешает качеству жизни», — подчеркнул Новичков.

Ранее в Москве начали фиксировать пассажиров, которые ездят в машине с не пристегнутыми ремнями. Для этого на улицах столицы установили 206 комплексов. Размер штрафа составляет одну тысячу рублей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для автомобилистов могут ввести новый вид штрафов — за превышение шума на дорогах. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, заявил в беседе с URA.RU депутат нижней палаты Федерального Собрания, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков. «Сейчас рассматривается законопроект, и, я думаю, что мы примем по нему решение, который позволяет размещать установки в крупных городах, фиксирующие шум конкретного автомобиля, чтобы шумовое превышение было нормативным. Это касается и автомобилей, которые летают без глушителей, это спорткары у мажоров, и тех водителей, которые просто останавливаются и включают магнитофоны с шумоусиливающим эффектом», — объяснил Николай Новичков. По словам депутата Госдумы, превышение шума от автомобилей мешает качеству жизни людей, особенно в мегаполисах. «Воздействие на человека в крупных городах, в том числе шумовое, значительное, и один из источников шума это, конечно же, работающий автомобиль. Это мешает качеству жизни», — подчеркнул Новичков. Ранее в Москве начали фиксировать пассажиров, которые ездят в машине с не пристегнутыми ремнями. Для этого на улицах столицы установили 206 комплексов. Размер штрафа составляет одну тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...