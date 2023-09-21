21 сентября 2023

В Тюмени несколько недель ищут пропавшую 89-летнюю пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, пенсионер, старушка, трость, бабушка
Среди особых примет — рост 155 см Фото:

В Тюменской области ищут 89-летнюю пенсионерку, которая пропала 5 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Помогите найти человека! Пропала Бочарова (Устюгова) Таисья Абрамовна, 89 лет. Поселок Картымский, Нижнетавдинский район, Тюменская область. С 5 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.

В чем была одета женщина — неизвестно. Особые приметы: рост 155 см, волосы седые, глаза карие. Любую информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефонам 8(800)7005452.

Женщина пропала 5 сентября
Женщина пропала 5 сентября

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В Тюменской области ищут 89-летнюю пенсионерку, которая пропала 5 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропала Бочарова (Устюгова) Таисья Абрамовна, 89 лет. Поселок Картымский, Нижнетавдинский район, Тюменская область. С 5 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. В чем была одета женщина — неизвестно. Особые приметы: рост 155 см, волосы седые, глаза карие. Любую информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефонам 8(800)7005452.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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