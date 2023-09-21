Среди особых примет — рост 155 см
В Тюменской области ищут 89-летнюю пенсионерку, которая пропала 5 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Помогите найти человека! Пропала Бочарова (Устюгова) Таисья Абрамовна, 89 лет. Поселок Картымский, Нижнетавдинский район, Тюменская область. С 5 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.
В чем была одета женщина — неизвестно. Особые приметы: рост 155 см, волосы седые, глаза карие. Любую информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефонам 8(800)7005452.
Женщина пропала 5 сентября
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