В Тюмени несколько недель ищут пропавшую 89-летнюю пенсионерку. Фото

22 сентября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Среди особых примет — рост 155 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области ищут 89-летнюю пенсионерку, которая пропала 5 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропала Бочарова (Устюгова) Таисья Абрамовна, 89 лет. Поселок Картымский, Нижнетавдинский район, Тюменская область. С 5 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. В чем была одета женщина — неизвестно. Особые приметы: рост 155 см, волосы седые, глаза карие. Любую информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефонам 8(800)7005452. Женщина пропала 5 сентября Соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever

В Тюменской области ищут 89-летнюю пенсионерку, которая пропала 5 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропала Бочарова (Устюгова) Таисья Абрамовна, 89 лет. Поселок Картымский, Нижнетавдинский район, Тюменская область. С 5 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. В чем была одета женщина — неизвестно. Особые приметы: рост 155 см, волосы седые, глаза карие. Любую информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефонам 8(800)7005452.