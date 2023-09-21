На месте происшествия уже работают пожарные
В Тюмени рядом с ТЭЦ-1 полыхает здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
«В районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ „Энергетик-1“ горит дом. В настоящий момент пожарные выехали на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 произошел пожар. Возгорание произошло из-за генератора.
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