В Тюмени рядом с ТЭЦ-1 начался пожар. Видео

22 сентября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

На месте происшествия уже работают пожарные Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени рядом с ТЭЦ-1 полыхает здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «В районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ „Энергетик-1“ горит дом. В настоящий момент пожарные выехали на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 произошел пожар. Возгорание произошло из-за генератора.

В Тюмени рядом с ТЭЦ-1 полыхает здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «В районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ „Энергетик-1“ горит дом. В настоящий момент пожарные выехали на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 произошел пожар. Возгорание произошло из-за генератора.