21 сентября 2023

В Тюмени рядом с ТЭЦ-1 начался пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожарная машина, пожар, тушение пожара, пожарные
На месте происшествия уже работают пожарные Фото:

В Тюмени рядом с ТЭЦ-1 полыхает здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«В районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ „Энергетик-1“ горит дом. В настоящий момент пожарные выехали на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 произошел пожар. Возгорание произошло из-за генератора.

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В Тюмени рядом с ТЭЦ-1 полыхает здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «В районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ „Энергетик-1“ горит дом. В настоящий момент пожарные выехали на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 произошел пожар. Возгорание произошло из-за генератора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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