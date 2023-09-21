21 сентября 2023

Артюхов наградил лучших мэров медалями за «Преданность Ямалу»

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор вручил медали перед началом заседания Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов наградил троих мэров медалями за «Преданность Ямалу». Руководители муниципалитетов получили свои награды на совете глав в окружной столице.

«Перед началом заседания глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил медаль „За преданность Ямалу“ главе Муравленко Елене Молдован, мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову и главе Ноябрьска Алексею Романову», — пишет telegram-канал «Север-Пресс | Новости Ямала». Заседание мэров проходит сегодня в Салехарде.

Ранее сообщалось, что в столицу округа съехались все главы муниципалитетов. На заседании обсудят ряд вопросов: реконструкция памятников, взаимодействие окружных и городских властей, отопительный сезон и безопасность в регионе.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов наградил троих мэров медалями за «Преданность Ямалу». Руководители муниципалитетов получили свои награды на совете глав в окружной столице. «Перед началом заседания глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил медаль „За преданность Ямалу“ главе Муравленко Елене Молдован, мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову и главе Ноябрьска Алексею Романову», — пишет telegram-канал «Север-Пресс | Новости Ямала». Заседание мэров проходит сегодня в Салехарде. Ранее сообщалось, что в столицу округа съехались все главы муниципалитетов. На заседании обсудят ряд вопросов: реконструкция памятников, взаимодействие окружных и городских властей, отопительный сезон и безопасность в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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