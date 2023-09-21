Артюхов наградил лучших мэров медалями за «Преданность Ямалу»

22 сентября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Губернатор вручил медали перед началом заседания Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов наградил троих мэров медалями за «Преданность Ямалу». Руководители муниципалитетов получили свои награды на совете глав в окружной столице. «Перед началом заседания глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил медаль „За преданность Ямалу“ главе Муравленко Елене Молдован, мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову и главе Ноябрьска Алексею Романову», — пишет telegram-канал «Север-Пресс | Новости Ямала». Заседание мэров проходит сегодня в Салехарде. Ранее сообщалось, что в столицу округа съехались все главы муниципалитетов. На заседании обсудят ряд вопросов: реконструкция памятников, взаимодействие окружных и городских властей, отопительный сезон и безопасность в регионе.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов наградил троих мэров медалями за «Преданность Ямалу». Руководители муниципалитетов получили свои награды на совете глав в окружной столице. «Перед началом заседания глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил медаль „За преданность Ямалу“ главе Муравленко Елене Молдован, мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову и главе Ноябрьска Алексею Романову», — пишет telegram-канал «Север-Пресс | Новости Ямала». Заседание мэров проходит сегодня в Салехарде. Ранее сообщалось, что в столицу округа съехались все главы муниципалитетов. На заседании обсудят ряд вопросов: реконструкция памятников, взаимодействие окружных и городских властей, отопительный сезон и безопасность в регионе.