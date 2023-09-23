23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Новом Уренгое пропал мужчина с татуировкой на руке. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, рука, татуировка на руке
У пропавшего мужчины на ребре правой ладони татуировка Фото:

В Новом Уренгое ищут 35-летнего Дмитрия Трофимова, у которого на руке есть татуировка. Мужчину не могут найти с 20 сентября, сообщил поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт».

«В Новом Уренгое 20 сентября пропал Дмитрия Трофимова 1988 года рождения. Из особых примет у него на ребре правой ладони татуировка», — написали поисковики в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Одет был в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки, туфли и шапку. В руках у пропавшего была черная сумка. Поисковики просят сообщать любую информацию о его местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 102.

Фото:

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В Новом Уренгое ищут 35-летнего Дмитрия Трофимова, у которого на руке есть татуировка. Мужчину не могут найти с 20 сентября, сообщил поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт». «В Новом Уренгое 20 сентября пропал Дмитрия Трофимова 1988 года рождения. Из особых примет у него на ребре правой ладони татуировка», — написали поисковики в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Одет был в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки, туфли и шапку. В руках у пропавшего была черная сумка. Поисковики просят сообщать любую информацию о его местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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