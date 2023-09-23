В Новом Уренгое пропал мужчина с татуировкой на руке. Скрин

24 сентября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

У пропавшего мужчины на ребре правой ладони татуировка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Новом Уренгое ищут 35-летнего Дмитрия Трофимова, у которого на руке есть татуировка. Мужчину не могут найти с 20 сентября, сообщил поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт». «В Новом Уренгое 20 сентября пропал Дмитрия Трофимова 1988 года рождения. Из особых примет у него на ребре правой ладони татуировка», — написали поисковики в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Одет был в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки, туфли и шапку. В руках у пропавшего была черная сумка. Поисковики просят сообщать любую информацию о его местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 102. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт», «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertyanao

В Новом Уренгое ищут 35-летнего Дмитрия Трофимова, у которого на руке есть татуировка. Мужчину не могут найти с 20 сентября, сообщил поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт». «В Новом Уренгое 20 сентября пропал Дмитрия Трофимова 1988 года рождения. Из особых примет у него на ребре правой ладони татуировка», — написали поисковики в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Одет был в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки, туфли и шапку. В руках у пропавшего была черная сумка. Поисковики просят сообщать любую информацию о его местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 102.