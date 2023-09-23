23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Салехарде образовалась огромная пробка из-за концерта группы «Ария». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Классическая Ария. С оркестром. Екатеринбург, концерт, ария
В Салехард приехала легендарная рок-группа «Ария» Фото:

Весь Салехард (ЯНАО) сегодня съехался на концерт российской рок-группы «Ария». На пути паромной переправы к памятнику мамонта Мити образовалась огромная пробка из машин. Об этом сообщают журналисты.

«Легенды русского рока в Салехарде. На концерт группы „Ария“, который в эти минуты проходит возле мамонта Мити, съехался буквально весь город. Очередь из машин выстроилась за несколько километров до переправы», — сообщается в telegram-канале «Вести Ямал».

На разогреве у рок-группы «Ария» должен был выступить коллектив Sabetta из Салехарда (ЯНАО). По информации ямальских исполнителей в соцсети, концерт состоялся в 18:30 на главной окружной переправе. После выступления ямальских артистов в 19:30 на сцене появилась популярная рок-группы «Ария».

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Весь Салехард (ЯНАО) сегодня съехался на концерт российской рок-группы «Ария». На пути паромной переправы к памятнику мамонта Мити образовалась огромная пробка из машин. Об этом сообщают журналисты. «Легенды русского рока в Салехарде. На концерт группы „Ария“, который в эти минуты проходит возле мамонта Мити, съехался буквально весь город. Очередь из машин выстроилась за несколько километров до переправы», — сообщается в telegram-канале «Вести Ямал». На разогреве у рок-группы «Ария» должен был выступить коллектив Sabetta из Салехарда (ЯНАО). По информации ямальских исполнителей в соцсети, концерт состоялся в 18:30 на главной окружной переправе. После выступления ямальских артистов в 19:30 на сцене появилась популярная рок-группы «Ария».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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