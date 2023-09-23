В Салехард приехала легендарная рок-группа «Ария» Фото: Дарья Попова © URA.RU

Весь Салехард (ЯНАО) сегодня съехался на концерт российской рок-группы «Ария». На пути паромной переправы к памятнику мамонта Мити образовалась огромная пробка из машин. Об этом сообщают журналисты.

«Легенды русского рока в Салехарде. На концерт группы „Ария“, который в эти минуты проходит возле мамонта Мити, съехался буквально весь город. Очередь из машин выстроилась за несколько километров до переправы», — сообщается в telegram-канале «Вести Ямал».

На разогреве у рок-группы «Ария» должен был выступить коллектив Sabetta из Салехарда (ЯНАО). По информации ямальских исполнителей в соцсети, концерт состоялся в 18:30 на главной окружной переправе. После выступления ямальских артистов в 19:30 на сцене появилась популярная рок-группы «Ария».