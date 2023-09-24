Пожар произошел в частном доме (архивное фото) с. Коктюль Ялуторовского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Учитель начальных классов филиала сельской школы с. Коктюль Ялуторовского района (Тюменская область) Лида Шипичкина во время пожара вытащила из охваченного огнем дома четверых детей. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Учитель начальных классов Лида Владимировна Шипичкина с сыном проходили возле дома 21 по ул. Советская и услышали детские крики о помощи. Подбежав ближе, Лида Владимировна увидела в окне двух девочек, которые махали руками и звали на помощь. Не раздумывая, женщина бросилась в дом. В заполненной дымом комнате Лида Владимировна обнаружила четверых малолетних детей», — указано на официальном сайте ГУ МЧС России по Тюменской области.

Там добавили, что троих детей женщина взяла на руки, а самого старшего ребенка, 6-летнюю Елизавету, попросила идти рядом. После того, как несовершеннолетние оказались в безопасности, Лида Шипичкина по телефону вызвала пожарную охрану.