В Тюмени полицейские подстрелили преступника

В Тюмени полицейские подстрелили мошенника, приехавшего к жертве за деньгами

27 сентября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Силовики открыли огонь по мужчине, который напал на полицейского и попытался сбежать Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени сотрудники отдела уголовного розыска открыли стрельбу по мужчине, который в качестве курьера приехал забирать деньги у жертвы мошенничества, ударил полицейского и попытался скрыться во время задержания. Информация представлена в судебном акте, с которым ознакомилось URA.RU, «Сотрудники уголовного розыска приехали по адресу в связи с сообщением о мошеннических действиях. Во время задержания подозреваемый оттолкнул полицейского, ударил его по лицу и попытался сбежать, однако позднее был задержан. На месте изъяли три гильзы, у задержанного диагностировали ранения в области лопатки и поясницы», — говорится в материалах суда. Преступник приехал к дому жертвы за деньгами. Перед этим жителю Тюмени позвонил неизвестный, сообщил, что его дочь попала в беду, и нужно заплатить, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. Родители согласились, но сразу же обратились в полицию. На месте курьера уже ждали силовики, но мужчина оказал сопротивление. По итогу тюменца осудили за применение насилия к представителю власти. Он получил три года лишения свободы условно. URA.RU отправило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени сотрудники отдела уголовного розыска открыли стрельбу по мужчине, который в качестве курьера приехал забирать деньги у жертвы мошенничества, ударил полицейского и попытался скрыться во время задержания. Информация представлена в судебном акте, с которым ознакомилось URA.RU, «Сотрудники уголовного розыска приехали по адресу в связи с сообщением о мошеннических действиях. Во время задержания подозреваемый оттолкнул полицейского, ударил его по лицу и попытался сбежать, однако позднее был задержан. На месте изъяли три гильзы, у задержанного диагностировали ранения в области лопатки и поясницы», — говорится в материалах суда. Преступник приехал к дому жертвы за деньгами. Перед этим жителю Тюмени позвонил неизвестный, сообщил, что его дочь попала в беду, и нужно заплатить, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. Родители согласились, но сразу же обратились в полицию. На месте курьера уже ждали силовики, но мужчина оказал сопротивление. По итогу тюменца осудили за применение насилия к представителю власти. Он получил три года лишения свободы условно. URA.RU отправило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.