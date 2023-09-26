В Тюмени полицейские подстрелили преступника

В Тюмени сотрудники отдела уголовного розыска открыли стрельбу по мужчине, который в качестве курьера приехал забирать деньги у жертвы мошенничества, ударил полицейского и попытался скрыться во время задержания. Информация представлена в судебном акте, с которым ознакомилось URA.RU,
«Сотрудники уголовного розыска приехали по адресу в связи с сообщением о мошеннических действиях. Во время задержания подозреваемый оттолкнул полицейского, ударил его по лицу и попытался сбежать, однако позднее был задержан. На месте изъяли три гильзы, у задержанного диагностировали ранения в области лопатки и поясницы», — говорится в материалах суда.
Преступник приехал к дому жертвы за деньгами. Перед этим жителю Тюмени позвонил неизвестный, сообщил, что его дочь попала в беду, и нужно заплатить, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. Родители согласились, но сразу же обратились в полицию. На месте курьера уже ждали силовики, но мужчина оказал сопротивление.
По итогу тюменца осудили за применение насилия к представителю власти. Он получил три года лишения свободы условно. URA.RU отправило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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