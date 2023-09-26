26 сентября 2023

Патриарх Кирилл нарек епископа Ноябрьска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , священник, алтарь, вера, религия, православие
В Москве провели обряд наречения епископа Ноябрьского архимандрита Феодосия Нестерова Фото:

В Москве в Храме Христа спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение, во время которого провел обряд наречения епископа Ноябрьского архимандрита Феодосия Нестерова. Об этом сообщило правительство ЯНАО.

«В Москве в Храме Христа спасителя прошла Божественная литургия и архиерейская хиротония архимандрита Феодосия Нестерова во епископа Ноябрьского. Богослужение провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — написало правительство в telegram-канале.

По их словам, епископ Нестеров будет викарным архиереем Салехардской епархии. Он будет находиться в Ноябрьске. В его ведения войдут города, которые находятся в Ноябрьской благочиние: Губкинский, Муравленко и Тарко-Сале.

Феодосий Нестеров служил ранее в Архангельской епархии. Он помогал людям в сложных ситуациях, взаимодействовал с молодежью, а также занимался духовным просвещением. Еще в разные годы нареченный епископ был настоятелем храма, членом общественной палаты.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в Храме Христа спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение, во время которого провел обряд наречения епископа Ноябрьского архимандрита Феодосия Нестерова. Об этом сообщило правительство ЯНАО. «В Москве в Храме Христа спасителя прошла Божественная литургия и архиерейская хиротония архимандрита Феодосия Нестерова во епископа Ноябрьского. Богослужение провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — написало правительство в telegram-канале. По их словам, епископ Нестеров будет викарным архиереем Салехардской епархии. Он будет находиться в Ноябрьске. В его ведения войдут города, которые находятся в Ноябрьской благочиние: Губкинский, Муравленко и Тарко-Сале. Феодосий Нестеров служил ранее в Архангельской епархии. Он помогал людям в сложных ситуациях, взаимодействовал с молодежью, а также занимался духовным просвещением. Еще в разные годы нареченный епископ был настоятелем храма, членом общественной палаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...