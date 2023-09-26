Патриарх Кирилл нарек епископа Ноябрьска. Фото

27 сентября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

В Москве провели обряд наречения епископа Ноябрьского архимандрита Феодосия Нестерова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве в Храме Христа спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение, во время которого провел обряд наречения епископа Ноябрьского архимандрита Феодосия Нестерова. Об этом сообщило правительство ЯНАО. «В Москве в Храме Христа спасителя прошла Божественная литургия и архиерейская хиротония архимандрита Феодосия Нестерова во епископа Ноябрьского. Богослужение провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — написало правительство в telegram-канале. По их словам, епископ Нестеров будет викарным архиереем Салехардской епархии. Он будет находиться в Ноябрьске. В его ведения войдут города, которые находятся в Ноябрьской благочиние: Губкинский, Муравленко и Тарко-Сале. Феодосий Нестеров служил ранее в Архангельской епархии. Он помогал людям в сложных ситуациях, взаимодействовал с молодежью, а также занимался духовным просвещением. Еще в разные годы нареченный епископ был настоятелем храма, членом общественной палаты.

В Москве в Храме Христа спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение, во время которого провел обряд наречения епископа Ноябрьского архимандрита Феодосия Нестерова. Об этом сообщило правительство ЯНАО. «В Москве в Храме Христа спасителя прошла Божественная литургия и архиерейская хиротония архимандрита Феодосия Нестерова во епископа Ноябрьского. Богослужение провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — написало правительство в telegram-канале. По их словам, епископ Нестеров будет викарным архиереем Салехардской епархии. Он будет находиться в Ноябрьске. В его ведения войдут города, которые находятся в Ноябрьской благочиние: Губкинский, Муравленко и Тарко-Сале. Феодосий Нестеров служил ранее в Архангельской епархии. Он помогал людям в сложных ситуациях, взаимодействовал с молодежью, а также занимался духовным просвещением. Еще в разные годы нареченный епископ был настоятелем храма, членом общественной палаты.