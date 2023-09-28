В Тюмени поймали «черных копателей», оказавшихся сотрудниками кладбища

В Тюмени задержали сотрудников кладбища, незаконно добывавших песок в лесу

28 сентября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Мужчины признались, что нарушили закон по приказу «конторы» Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Тюменского лесничества задержали сотрудников местного кладбища, которые незаконно добывали песок. Об этом URA.RU рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области. «На территории Тюменского лесничества инспекторы застали с поличным работников местного кладбища, которые признались, что приехали в лес за песком, и работают здесь „на контору“. На мужчин составлены протоколы по статье „Самовольное занятие или использование лесных участков“», — рассказали в департаменте. По вменяемой статье гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей. Как отметили в департаменте, в последнее время случаи незаконной добычи песка участились, поэтому в лесничестве усилили патрулирование.

На территории Тюменского лесничества задержали сотрудников местного кладбища, которые незаконно добывали песок. Об этом URA.RU рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области. «На территории Тюменского лесничества инспекторы застали с поличным работников местного кладбища, которые признались, что приехали в лес за песком, и работают здесь „на контору“. На мужчин составлены протоколы по статье „Самовольное занятие или использование лесных участков“», — рассказали в департаменте. По вменяемой статье гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей. Как отметили в департаменте, в последнее время случаи незаконной добычи песка участились, поэтому в лесничестве усилили патрулирование.