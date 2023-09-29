В Тюмени уровень воды в Туре обновил исторический минимум

30 сентября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

За сутки уровень воды упал на 4 сантиметра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в Туре в районе Тюмени за сутки упал еще на четыре сантиметра и установился на отметке минус 89 сантиметров над нулем поста. По данным сервиса Allrivers, исторический минимум был зафиксирован 5 сентября и составлял минус 85 сантиметров. «На 29 сентября 2023 года уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 89 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на четыре сантиметра. Абсолютный минимум минус 85 см наблюдался 05.09.2023 года», — говорится в сообщении сервиса. Средний уровень воды в этот день в предыдущие годы составлял около 63 сантиметров. В прошлом году показатель опускался до минус 70 сантиметров. Ранее сообщалось, что после небольшого подъема уровень воды в реке Тура в районе Тюмени вновь опустился до критического значения. Показатель составлял минус 85 сантиметров по данным измерений на 28 сентября.

Уровень воды в Туре в районе Тюмени за сутки упал еще на четыре сантиметра и установился на отметке минус 89 сантиметров над нулем поста. По данным сервиса Allrivers, исторический минимум был зафиксирован 5 сентября и составлял минус 85 сантиметров. «На 29 сентября 2023 года уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 89 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на четыре сантиметра. Абсолютный минимум минус 85 см наблюдался 05.09.2023 года», — говорится в сообщении сервиса. Средний уровень воды в этот день в предыдущие годы составлял около 63 сантиметров. В прошлом году показатель опускался до минус 70 сантиметров. Ранее сообщалось, что после небольшого подъема уровень воды в реке Тура в районе Тюмени вновь опустился до критического значения. Показатель составлял минус 85 сантиметров по данным измерений на 28 сентября.