«Рабочая партия Курдистана» взяла ответственность за теракт в Анкаре 01 октября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 + Рабочая партия Курдистана заявила о причастности к теракту в Анкаре Фото: Илья Московец © URA.RU Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) заявила о причастности к попытке теракта в Анкаре. Об этом рассказали на телеканале A Haber. «Около 09:30 длвое террористов на легковом автомобиле <…> совершили взрыв бомбы. Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре», — передает A Haber. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции в центре Анкары на проспекте Ататюрка 1 октября. В результате двое полицейских были ранены, один террорист погиб, а другой нейтрализован. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем. Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) заявила о причастности к попытке теракта в Анкаре. Об этом рассказали на телеканале A Haber. «Около 09:30 длвое террористов на легковом автомобиле <…> совершили взрыв бомбы. Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре», — передает A Haber. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции в центре Анкары на проспекте Ататюрка 1 октября. В результате двое полицейских были ранены, один террорист погиб, а другой нейтрализован. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям