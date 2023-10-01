«Рабочая партия Курдистана» взяла ответственность за теракт в Анкаре

Рабочая партия Курдистана заявила о причастности к теракту в Анкаре
Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) заявила о причастности к попытке теракта в Анкаре. Об этом рассказали на телеканале A Haber.
«Около 09:30 длвое террористов на легковом автомобиле <…> совершили взрыв бомбы. Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре», — передает
Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции в центре Анкары на проспекте Ататюрка 1 октября. В результате двое полицейских были ранены, один террорист погиб, а другой нейтрализован. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.
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