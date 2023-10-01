«Рабочая партия Курдистана» взяла ответственность за теракт в Анкаре

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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, пластиковые окна, лента ограждения, последствия взрыва
Рабочая партия Курдистана заявила о причастности к теракту в Анкаре Фото:

Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) заявила о причастности к попытке теракта в Анкаре. Об этом рассказали на телеканале A Haber.

«Около 09:30 длвое террористов на легковом автомобиле <…> совершили взрыв бомбы. Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре», — передает A Haber.

Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции в центре Анкары на проспекте Ататюрка 1 октября. В результате двое полицейских были ранены, один террорист погиб, а другой нейтрализован. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.

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Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) заявила о причастности к попытке теракта в Анкаре. Об этом рассказали на телеканале A Haber. «Около 09:30 длвое террористов на легковом автомобиле <…> совершили взрыв бомбы. Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре», — передает A Haber. Два террориста активировали бомбу рядом со зданием МВД Турции в центре Анкары на проспекте Ататюрка 1 октября. В результате двое полицейских были ранены, один террорист погиб, а другой нейтрализован. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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