Основные заторы наблюдаются в центре города
В центре Тюмени образовались множественные пробки. По информации сервиса 2ГИС, дорожные заторы в городе оцениваются в восемь баллов.
«Тюмень, 18:20. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается на сайте сервиса.
Основные дорожные заторы наблюдаются на мосту Челюскинцев, улицах Республики, Первомайской, Советской, Хохрякова и Ленина. Также автолюбители стоят в пробках на Профсоюзной, Максима Горького и 50 лет Октября.
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