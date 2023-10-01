01 октября 2023

Тюмень сковали 8-балльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Основные заторы наблюдаются в центре города Фото:

В центре Тюмени образовались множественные пробки. По информации сервиса 2ГИС, дорожные заторы в городе оцениваются в восемь баллов.

«Тюмень, 18:20. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается на сайте сервиса.

Основные дорожные заторы наблюдаются на мосту Челюскинцев, улицах Республики, Первомайской, Советской, Хохрякова и Ленина. Также автолюбители стоят в пробках на Профсоюзной, Максима Горького и 50 лет Октября.

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В центре Тюмени образовались множественные пробки. По информации сервиса 2ГИС, дорожные заторы в городе оцениваются в восемь баллов. «Тюмень, 18:20. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается на сайте сервиса. Основные дорожные заторы наблюдаются на мосту Челюскинцев, улицах Республики, Первомайской, Советской, Хохрякова и Ленина. Также автолюбители стоят в пробках на Профсоюзной, Максима Горького и 50 лет Октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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