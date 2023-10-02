02 октября 2023

Тюменским призывникам предлагают купить отсрочку от армии

В Тюмени с началом призывной кампании активизировались недобросовестные юристы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
Юристы берут деньги за услуги, которые призывники могут получить бесплатно Фото:

Вместе с началом призывной кампании тюменским призывникам стали предлагать купить отсрочку от армии. Об этом на пресс-конференции заявил врио военкома Тюменской области Сергей Чирков, сообщает с места корреспондент URA.RU.

«Сейчас появились недобросовестные юристы, потому что началась призывная кампания. Но эти юристы или компании не сообщают призывнику, что этот вопрос можно и нужно решать по закону. Это делается через консультативно-правовой пункт лично без каких-либо финансовых затрат», — заявил Чирков.

Он так же пояснил, что предложение решить вопрос за деньги чаще всего поступает именно тогда, когда помощь можно получить бесплатно. Причем, заключив договор с призывником, юристы выполняют те же действия, которые молодой человек может выполнить самостоятельно.

Ранее URA.RU рассказало, в каких войсках будут служить тюменцы, призванные осенью 2023 года. По словам тюменского военкома, молодых людей не будут отправлять в зону СВО.

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Вместе с началом призывной кампании тюменским призывникам стали предлагать купить отсрочку от армии. Об этом на пресс-конференции заявил врио военкома Тюменской области Сергей Чирков, сообщает с места корреспондент URA.RU. «Сейчас появились недобросовестные юристы, потому что началась призывная кампания. Но эти юристы или компании не сообщают призывнику, что этот вопрос можно и нужно решать по закону. Это делается через консультативно-правовой пункт лично без каких-либо финансовых затрат», — заявил Чирков. Он так же пояснил, что предложение решить вопрос за деньги чаще всего поступает именно тогда, когда помощь можно получить бесплатно. Причем, заключив договор с призывником, юристы выполняют те же действия, которые молодой человек может выполнить самостоятельно. Ранее URA.RU рассказало, в каких войсках будут служить тюменцы, призванные осенью 2023 года. По словам тюменского военкома, молодых людей не будут отправлять в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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