Тюменским призывникам предлагают купить отсрочку от армии

Вместе с началом призывной кампании тюменским призывникам стали предлагать купить отсрочку от армии. Об этом на пресс-конференции заявил врио военкома Тюменской области Сергей Чирков, сообщает с места корреспондент URA.RU.
«Сейчас появились недобросовестные юристы, потому что началась призывная кампания. Но эти юристы или компании не сообщают призывнику, что этот вопрос можно и нужно решать по закону. Это делается через консультативно-правовой пункт лично без каких-либо финансовых затрат», — заявил Чирков.
Он так же пояснил, что предложение решить вопрос за деньги чаще всего поступает именно тогда, когда помощь можно получить бесплатно. Причем, заключив договор с призывником, юристы выполняют те же действия, которые молодой человек может выполнить самостоятельно.
Ранее URA.RU рассказало, в каких войсках будут служить тюменцы, призванные осенью 2023 года. По словам тюменского военкома, молодых людей не будут отправлять в зону СВО.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.