Тюменским призывникам предлагают купить отсрочку от армии

В Тюмени с началом призывной кампании активизировались недобросовестные юристы

03 октября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Юристы берут деньги за услуги, которые призывники могут получить бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вместе с началом призывной кампании тюменским призывникам стали предлагать купить отсрочку от армии. Об этом на пресс-конференции заявил врио военкома Тюменской области Сергей Чирков, сообщает с места корреспондент URA.RU. «Сейчас появились недобросовестные юристы, потому что началась призывная кампания. Но эти юристы или компании не сообщают призывнику, что этот вопрос можно и нужно решать по закону. Это делается через консультативно-правовой пункт лично без каких-либо финансовых затрат», — заявил Чирков. Он так же пояснил, что предложение решить вопрос за деньги чаще всего поступает именно тогда, когда помощь можно получить бесплатно. Причем, заключив договор с призывником, юристы выполняют те же действия, которые молодой человек может выполнить самостоятельно. Ранее URA.RU рассказало, в каких войсках будут служить тюменцы, призванные осенью 2023 года. По словам тюменского военкома, молодых людей не будут отправлять в зону СВО.

Вместе с началом призывной кампании тюменским призывникам стали предлагать купить отсрочку от армии. Об этом на пресс-конференции заявил врио военкома Тюменской области Сергей Чирков, сообщает с места корреспондент URA.RU. «Сейчас появились недобросовестные юристы, потому что началась призывная кампания. Но эти юристы или компании не сообщают призывнику, что этот вопрос можно и нужно решать по закону. Это делается через консультативно-правовой пункт лично без каких-либо финансовых затрат», — заявил Чирков. Он так же пояснил, что предложение решить вопрос за деньги чаще всего поступает именно тогда, когда помощь можно получить бесплатно. Причем, заключив договор с призывником, юристы выполняют те же действия, которые молодой человек может выполнить самостоятельно. Ранее URA.RU рассказало, в каких войсках будут служить тюменцы, призванные осенью 2023 года. По словам тюменского военкома, молодых людей не будут отправлять в зону СВО.