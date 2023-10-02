Тюменцев возмутила свалка крестов и венков на кладбище. Фото

03 октября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Пользователи предложили жителям разбирать старые кресты Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Ялуторовска (Тюменская область) пожаловались на свалку могильных венков и крестов возле кладбища. Об этом сообщили в группе «Ялуторовск» в соцсети «ВКонтакте». «Что же вы творите? Если мы свои кресты бросаем под ноги, то кто будет уважать нашу религию? Во что вы превратили лес вокруг кладбища? У меня тоже похоронены родственники на этом погосте и мне стыдно за все быдло которое там гадит», — возмутился житель в социальной сети. В комментариях к посту пользователи поддержали недовольство жителя и предложили разбирать старые кресты. «Ну да, и венки старые, и мусор. Разберите, сломайте и утилизируйте как мусор. Когда крест разобран — это уже просто дощечки», — отметил Андрей Волков. Агентство URA.RU направило запросы в администрацию Ялуторовска и Тобольскую митрополию. Ответы ожидаются. Фото: «Ялуторовск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/feed?w=wall-119447026_119870&z=photo-119447026_457296674%2Fwall-119447026_119870 Фото: «Ялуторовск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/feed?w=wall-119447026_119870&z=photo-119447026_457296674%2Fwall-119447026_119870

Жители Ялуторовска (Тюменская область) пожаловались на свалку могильных венков и крестов возле кладбища. Об этом сообщили в группе «Ялуторовск» в соцсети «ВКонтакте». «Что же вы творите? Если мы свои кресты бросаем под ноги, то кто будет уважать нашу религию? Во что вы превратили лес вокруг кладбища? У меня тоже похоронены родственники на этом погосте и мне стыдно за все быдло которое там гадит», — возмутился житель в социальной сети. В комментариях к посту пользователи поддержали недовольство жителя и предложили разбирать старые кресты. «Ну да, и венки старые, и мусор. Разберите, сломайте и утилизируйте как мусор. Когда крест разобран — это уже просто дощечки», — отметил Андрей Волков. Агентство URA.RU направило запросы в администрацию Ялуторовска и Тобольскую митрополию. Ответы ожидаются.