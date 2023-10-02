02 октября 2023

Тюменцев возмутила свалка крестов и венков на кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, северное кладбище, деревянные кресты
Пользователи предложили жителям разбирать старые кресты Фото:

Жители Ялуторовска (Тюменская область) пожаловались на свалку могильных венков и крестов возле кладбища. Об этом сообщили в группе «Ялуторовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Что же вы творите? Если мы свои кресты бросаем под ноги, то кто будет уважать нашу религию? Во что вы превратили лес вокруг кладбища? У меня тоже похоронены родственники на этом погосте и мне стыдно за все быдло которое там гадит», — возмутился житель в социальной сети.

В комментариях к посту пользователи поддержали недовольство жителя и предложили разбирать старые кресты. «Ну да, и венки старые, и мусор. Разберите, сломайте и утилизируйте как мусор. Когда крест разобран — это уже просто дощечки», — отметил Андрей Волков.

Агентство URA.RU направило запросы в администрацию Ялуторовска и Тобольскую митрополию. Ответы ожидаются.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ялуторовска (Тюменская область) пожаловались на свалку могильных венков и крестов возле кладбища. Об этом сообщили в группе «Ялуторовск» в соцсети «ВКонтакте». «Что же вы творите? Если мы свои кресты бросаем под ноги, то кто будет уважать нашу религию? Во что вы превратили лес вокруг кладбища? У меня тоже похоронены родственники на этом погосте и мне стыдно за все быдло которое там гадит», — возмутился житель в социальной сети. В комментариях к посту пользователи поддержали недовольство жителя и предложили разбирать старые кресты. «Ну да, и венки старые, и мусор. Разберите, сломайте и утилизируйте как мусор. Когда крест разобран — это уже просто дощечки», — отметил Андрей Волков. Агентство URA.RU направило запросы в администрацию Ялуторовска и Тобольскую митрополию. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...