02 октября 2023

В Тюмени бизнесмена осудили за смерть нетрезвого каменщика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки.Тюмень, многоэтажка, строительство, новостройки, стройка, новостройка
Работник разбился, упав с 17 этажа строящегося дома Фото:

В Тюмени предпринимателя признали виновным в смерти пьяного каменщика, который разбился, упав с 17 этажа строящегося дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тюменский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с гибелью человека. Нетрезвый каменщик сорвался с высоты 17 этажа строящегося дома и скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью», — говорится в сообщении.

Кроме того, в крови и моче погибшего обнаружили высокую концентрацию этилового спирта. Бизнесмен пытался оспорить приговор, ссылаясь на то, что работник был проинструктирован и имел все необходимые средства личной безопасности. Кроме того, при последней встрече предпринимателя и каменщика, последний был трезв. Также мужчина отметил, что закон не обязывает его круглосуточно находиться на стройке.

Суд приговорил бизнесмена к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также виновному предстоит выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени предпринимателя признали виновным в смерти пьяного каменщика, который разбился, упав с 17 этажа строящегося дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с гибелью человека. Нетрезвый каменщик сорвался с высоты 17 этажа строящегося дома и скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Кроме того, в крови и моче погибшего обнаружили высокую концентрацию этилового спирта. Бизнесмен пытался оспорить приговор, ссылаясь на то, что работник был проинструктирован и имел все необходимые средства личной безопасности. Кроме того, при последней встрече предпринимателя и каменщика, последний был трезв. Также мужчина отметил, что закон не обязывает его круглосуточно находиться на стройке. Суд приговорил бизнесмена к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также виновному предстоит выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...