В Тюмени бизнесмена осудили за смерть нетрезвого каменщика

03 октября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Работник разбился, упав с 17 этажа строящегося дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени предпринимателя признали виновным в смерти пьяного каменщика, который разбился, упав с 17 этажа строящегося дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с гибелью человека. Нетрезвый каменщик сорвался с высоты 17 этажа строящегося дома и скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Кроме того, в крови и моче погибшего обнаружили высокую концентрацию этилового спирта. Бизнесмен пытался оспорить приговор, ссылаясь на то, что работник был проинструктирован и имел все необходимые средства личной безопасности. Кроме того, при последней встрече предпринимателя и каменщика, последний был трезв. Также мужчина отметил, что закон не обязывает его круглосуточно находиться на стройке. Суд приговорил бизнесмена к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также виновному предстоит выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

В Тюмени предпринимателя признали виновным в смерти пьяного каменщика, который разбился, упав с 17 этажа строящегося дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с гибелью человека. Нетрезвый каменщик сорвался с высоты 17 этажа строящегося дома и скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Кроме того, в крови и моче погибшего обнаружили высокую концентрацию этилового спирта. Бизнесмен пытался оспорить приговор, ссылаясь на то, что работник был проинструктирован и имел все необходимые средства личной безопасности. Кроме того, при последней встрече предпринимателя и каменщика, последний был трезв. Также мужчина отметил, что закон не обязывает его круглосуточно находиться на стройке. Суд приговорил бизнесмена к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также виновному предстоит выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.