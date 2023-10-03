Тюменское отделение «Партии роста» осталось без руководителя

04 октября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Ольга Калюжная уехала из Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председателя регионального отделения «Партии роста» в Тюменской области Ольгу Калюжную не могут найти соратники. Она не отвечает на звонки и уехала из Тюмени. Об этом сообщил источник URA.RU «Вообще о ней мало что было слышно. Возможно, она уехала за границу», — рассказал URA.RU источник из окружения Ольги Калюжной. Калюжная является одним из учредителей и председателем регионального отделения «Партии роста». В московском офисе партии на вопрос корреспондента URA.RU о местонахождении Ольги Калюжной предположили, что она может находиться в отпуске. Ольга Калюжная занималась консалтинговым бизнесом в сфере недвижимости. По данным сервиса Rusprofile, ИП на имя Ольги Калюжной был исключен из реестра малого и среднего предпринимательства в 2022 году.

Председателя регионального отделения «Партии роста» в Тюменской области Ольгу Калюжную не могут найти соратники. Она не отвечает на звонки и уехала из Тюмени. Об этом сообщил источник URA.RU «Вообще о ней мало что было слышно. Возможно, она уехала за границу», — рассказал URA.RU источник из окружения Ольги Калюжной. Калюжная является одним из учредителей и председателем регионального отделения «Партии роста». В московском офисе партии на вопрос корреспондента URA.RU о местонахождении Ольги Калюжной предположили, что она может находиться в отпуске. Ольга Калюжная занималась консалтинговым бизнесом в сфере недвижимости. По данным сервиса Rusprofile, ИП на имя Ольги Калюжной был исключен из реестра малого и среднего предпринимательства в 2022 году.