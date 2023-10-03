03 октября 2023

Тюменское отделение «Партии роста» осталось без руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд Партии Роста. Москва, партия роста
Ольга Калюжная уехала из Тюмени Фото:

Председателя регионального отделения «Партии роста» в Тюменской области Ольгу Калюжную не могут найти соратники. Она не отвечает на звонки и уехала из Тюмени. Об этом сообщил источник URA.RU

«Вообще о ней мало что было слышно. Возможно, она уехала за границу», — рассказал URA.RU источник из окружения Ольги Калюжной.

Калюжная является одним из учредителей и председателем регионального отделения «Партии роста». В московском офисе партии на вопрос корреспондента URA.RU о местонахождении Ольги Калюжной предположили, что она может находиться в отпуске.

Ольга Калюжная занималась консалтинговым бизнесом в сфере недвижимости. По данным сервиса Rusprofile, ИП на имя Ольги Калюжной был исключен из реестра малого и среднего предпринимательства в 2022 году.

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Председателя регионального отделения «Партии роста» в Тюменской области Ольгу Калюжную не могут найти соратники. Она не отвечает на звонки и уехала из Тюмени. Об этом сообщил источник URA.RU «Вообще о ней мало что было слышно. Возможно, она уехала за границу», — рассказал URA.RU источник из окружения Ольги Калюжной. Калюжная является одним из учредителей и председателем регионального отделения «Партии роста». В московском офисе партии на вопрос корреспондента URA.RU о местонахождении Ольги Калюжной предположили, что она может находиться в отпуске. Ольга Калюжная занималась консалтинговым бизнесом в сфере недвижимости. По данным сервиса Rusprofile, ИП на имя Ольги Калюжной был исключен из реестра малого и среднего предпринимательства в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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