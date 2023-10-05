Губернатор Шумков показал новую роботизированную ферму. Фото

06 октября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков уехал в Далматовский округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на роботизированной молочнотоварной ферме в Далматовском округе, построенной при поддержке областного правительства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «В Далматовском округе открываем сегодня построенную при поддержке правительства роботизированную молочнотоварную ферму. А в самом Далматово, также при поддержке правительства, готовятся запустить красивую гостиницу неподалеку от туристических объектов», — написал Шумков. Шумков впервые побывал на ферме в феврале 2021 года. В пресс-службе правительства области тогда писали, что губернатор посмотрел, как работают первые в регионе роботизированные фермы. Проект был реализован в ООО «КХ Барабинское» Далматовского района (директор — Федор Ярославцев). В селе Лебяжье на двух новых роботизированных фермах (каждая на 160 голов скота) доят коров умные машины. Объем инвестиций в проект превысил 110 млн рублей, 50% стоимости оборудования (30 млн рублей) компенсировал областной бюджет. Ферма также получила компенсацию на закупку племенного скота. Тогда врасти договорились с КХ, что в течение 2021—2022 годов будет реализовано еще два таких же проекта на прилегающей территории фермы. Вадим Шумков (на фото — в центре) открыл роботизированную ферму в Далматовском районе. Руководит фермой Федор Ярославцев Фото: Вадим Шумков, telegram-канал, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov Ферму оснастил инвестор при поддержке правительства Курганской области Фото: Вадим Шумков, telegram-канал, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov Фото: Вадим Шумков, telegram-канал, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov Фото: Вадим Шумков, telegram-канал, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov

Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на роботизированной молочнотоварной ферме в Далматовском округе, построенной при поддержке областного правительства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «В Далматовском округе открываем сегодня построенную при поддержке правительства роботизированную молочнотоварную ферму. А в самом Далматово, также при поддержке правительства, готовятся запустить красивую гостиницу неподалеку от туристических объектов», — написал Шумков. Шумков впервые побывал на ферме в феврале 2021 года. В пресс-службе правительства области тогда писали, что губернатор посмотрел, как работают первые в регионе роботизированные фермы. Проект был реализован в ООО «КХ Барабинское» Далматовского района (директор — Федор Ярославцев). В селе Лебяжье на двух новых роботизированных фермах (каждая на 160 голов скота) доят коров умные машины. Объем инвестиций в проект превысил 110 млн рублей, 50% стоимости оборудования (30 млн рублей) компенсировал областной бюджет. Ферма также получила компенсацию на закупку племенного скота. Тогда врасти договорились с КХ, что в течение 2021—2022 годов будет реализовано еще два таких же проекта на прилегающей территории фермы.