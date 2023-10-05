05 октября 2023

Губернатор Шумков показал новую роботизированную ферму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков уехал в Далматовский округ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на роботизированной молочнотоварной ферме в Далматовском округе, построенной при поддержке областного правительства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«В Далматовском округе открываем сегодня построенную при поддержке правительства роботизированную молочнотоварную ферму. А в самом Далматово, также при поддержке правительства, готовятся запустить красивую гостиницу неподалеку от туристических объектов», — написал Шумков.

Шумков впервые побывал на ферме в феврале 2021 года. В пресс-службе правительства области тогда писали, что губернатор посмотрел, как работают первые в регионе роботизированные фермы. Проект был реализован в ООО «КХ Барабинское» Далматовского района (директор — Федор Ярославцев). В селе Лебяжье на двух новых роботизированных фермах (каждая на 160 голов скота) доят коров умные машины. Объем инвестиций в проект превысил 110 млн рублей, 50% стоимости оборудования (30 млн рублей) компенсировал областной бюджет. Ферма также получила компенсацию на закупку племенного скота. Тогда врасти договорились с КХ, что в течение 2021—2022 годов будет реализовано еще два таких же проекта на прилегающей территории фермы.

Вадим Шумков (на фото — в центре) открыл роботизированную ферму в Далматовском районе. Руководит фермой Федор Ярославцев
Вадим Шумков (на фото — в центре) открыл роботизированную ферму в Далматовском районе. Руководит фермой Федор Ярославцев
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Ферму оснастил инвестор при поддержке правительства Курганской области
Ферму оснастил инвестор при поддержке правительства Курганской области
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на роботизированной молочнотоварной ферме в Далматовском округе, построенной при поддержке областного правительства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «В Далматовском округе открываем сегодня построенную при поддержке правительства роботизированную молочнотоварную ферму. А в самом Далматово, также при поддержке правительства, готовятся запустить красивую гостиницу неподалеку от туристических объектов», — написал Шумков. Шумков впервые побывал на ферме в феврале 2021 года. В пресс-службе правительства области тогда писали, что губернатор посмотрел, как работают первые в регионе роботизированные фермы. Проект был реализован в ООО «КХ Барабинское» Далматовского района (директор — Федор Ярославцев). В селе Лебяжье на двух новых роботизированных фермах (каждая на 160 голов скота) доят коров умные машины. Объем инвестиций в проект превысил 110 млн рублей, 50% стоимости оборудования (30 млн рублей) компенсировал областной бюджет. Ферма также получила компенсацию на закупку племенного скота. Тогда врасти договорились с КХ, что в течение 2021—2022 годов будет реализовано еще два таких же проекта на прилегающей территории фермы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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