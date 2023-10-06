Власти РФ изменили порядок въезда в страну для украинцев

06 октября 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Украинцам разрешат въезд в РФ только через два пропукных пункта Фото: Антон Белицкий © URA.RU Правительство России утвердило особый временный порядок въезда в страну для украинцев. Теперь им разрешается въезжать в РФ только через пропускные пункты «Лудонка» под Псковым, а также Шереметьево. «С полуночи 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска „Лудонка“ в Псковской области и через „Шереметьево“», — говорится в документе, находящимся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что правила распространяются на всех украинцев в возрасте от 14 лет. Также порядок касается граждан до 14 лет, которые следуют из третьих стран в сопровождении родителей или опекунов. Такая мера носит временный характер и несет цель обеспечить безопасность россиян в нынешней геополитической ситуации. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда в страну граждан Украины. Согласно указу, украинцы смогут приезжать в РФ по внутренним паспортам без визы, пишет деловое издание «Взгляд».

Правительство России утвердило особый временный порядок въезда в страну для украинцев. Теперь им разрешается въезжать в РФ только через пропускные пункты «Лудонка» под Псковым, а также Шереметьево. «С полуночи 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска „Лудонка“ в Псковской области и через „Шереметьево“», — говорится в документе, находящимся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что правила распространяются на всех украинцев в возрасте от 14 лет. Также порядок касается граждан до 14 лет, которые следуют из третьих стран в сопровождении родителей или опекунов. Такая мера носит временный характер и несет цель обеспечить безопасность россиян в нынешней геополитической ситуации. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда в страну граждан Украины. Согласно указу, украинцы смогут приезжать в РФ по внутренним паспортам без визы, пишет деловое издание «Взгляд».