07 июля 2025

Российские теннисистки повторили уникальное достижение на Уимблдоне

Три российские теннисистки вышли в четвертьфинал Уимблдона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Три россиянки пробились в четвертьфинал Уимбилдона
Три россиянки пробились в четвертьфинал Уимбилдона Фото:

Три российские теннисистки — Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова — вышли в четвертьфинал турнира Уимблдон, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Это всего третий случай в истории, когда сразу три представительницы России входят в число восьми сильнейших теннисисток на этом турнире.

«Тогда и сейчас российский женский теннис демонстрирует высокую конкуренцию на мировом уровне», — пишет ТАСС. В 2005 году до этой стадии дошли сразу четыре россиянки — Шарапова, Кузнецова, Мыскина и Надежда Петрова. В обоих случаях только Мария Шарапова смогла пройти дальше в полуфинал.

Ранее в этом году на Уимблдоне сразу семь российских теннисистов, включая Мирру Андрееву, Людмилу Самсонову и Анастасию Павлюченкову, успешно преодолели второй круг турнира. Особенно выделялись выступления Андреевой, которая была первой ракеткой России, а также Самсоновой и Александровой, входивших в число сеяных спортсменок. Турнир стартовал 30 июня и завершится 13 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три российские теннисистки — Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова — вышли в четвертьфинал турнира Уимблдон, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Это всего третий случай в истории, когда сразу три представительницы России входят в число восьми сильнейших теннисисток на этом турнире. «Тогда и сейчас российский женский теннис демонстрирует высокую конкуренцию на мировом уровне», — пишет ТАСС. В 2005 году до этой стадии дошли сразу четыре россиянки — Шарапова, Кузнецова, Мыскина и Надежда Петрова. В обоих случаях только Мария Шарапова смогла пройти дальше в полуфинал. Ранее в этом году на Уимблдоне сразу семь российских теннисистов, включая Мирру Андрееву, Людмилу Самсонову и Анастасию Павлюченкову, успешно преодолели второй круг турнира. Особенно выделялись выступления Андреевой, которая была первой ракеткой России, а также Самсоновой и Александровой, входивших в число сеяных спортсменок. Турнир стартовал 30 июня и завершится 13 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...