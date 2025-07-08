В РФ рассказали, кто сможет получить лекарства по льготной программе

Только 22,6% пожилых россиян могут рассчитывать на бесплатные или льготные лекарства. Об этом сообщает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
«Льготное лекарственное обеспечение распространяется только на тех пожилых, кто страдает определенными заболеваниями или имеет особый социальный статус. Это предусмотрено федеральным законом о государственной социальной помощи (ФЗ-178). Если в исследовании указано, что право на льготы имеют 22,6% пожилых, значит остальные не подпадают под эти категории — они не инвалиды, не страдают тяжелыми заболеваниями, не являются ветеранами боевых действий или ликвидаторами катастроф», — цитирует слова Попович «Ведомости».
По словам директора института, большинство пенсионеров сталкиваются с необходимостью самостоятельно приобретать медикаменты, поскольку число заболеваний и состояний, дающих право на государственную поддержку, строго ограничено законом. К числу получателей бесплатных или льготных лекарств относятся инвалиды, ветераны, некоторые хронически больные пациенты и участники ликвидации последствий техногенных катастроф.
С 1 июля 2025 года в России проводится индексация пенсионных выплат, в результате которой пожилые граждане старше 80 лет и пенсионеры с первой группой инвалидности получают повышенную страховую пенсию. Помимо этого, для пенсионеров предусмотрены различные федеральные и региональные льготы, однако право на бесплатные или льготные лекарства имеют только отдельные категории, определенные законом, к которым относится лишь часть пожилых россиян.
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