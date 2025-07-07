07 июля 2025

В РФ рассказали, какие потери понесут европейские фермеры из-за пошлин на удобрения

Фермеры ЕС могут потерять полмиллиарда долларов из-за пошлин на удобрения
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские удобрения занимают около 30% европейского рынка
Российские удобрения занимают около 30% европейского рынка Фото:

Потери европейских фермеров после введения пошлин на российские удобрения и роста цен могут достичь €500 млн в год, в то время как Россия увеличит экспорт продукции в страны БРИКС. Об этом сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

«Пошлины приведут к дальнейшему росту цен на удобрения для местных фермеров. Их потери, по разным оценкам, могут составить до €500 млн в год», — заявил глава ассоциации на саммите БРИКС, сообщают РИА Новости. По словам Гурьева, европейский рынок удобрений примерно на 30% зависит от поставок из России. Он добавил, что сокращение потребления удобрений негативно скажется на качестве и объемах урожая в Европе, и ЕС рискует перейти из статуса нетто-экспортера зерна к нетто-импорту.

Гурьев также сообщил, что Россия готова перенаправить основные объемы экспорта удобрений на другие рынки. По предварительным данным, в 2025 году экспорт российских удобрений может увеличиться с 42 до 44 млн тонн, что станет новым рекордом. Ключевым направлением роста названы государства БРИКС — поставки в эти страны уже увеличились на 25% с начала года. Введение пошлин в ЕС окажет дополнительное влияние на динамику экспорта в дружественные страны, подчеркнул он.

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Потери европейских фермеров после введения пошлин на российские удобрения и роста цен могут достичь €500 млн в год, в то время как Россия увеличит экспорт продукции в страны БРИКС. Об этом сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. «Пошлины приведут к дальнейшему росту цен на удобрения для местных фермеров. Их потери, по разным оценкам, могут составить до €500 млн в год», — заявил глава ассоциации на саммите БРИКС, сообщают РИА Новости. По словам Гурьева, европейский рынок удобрений примерно на 30% зависит от поставок из России. Он добавил, что сокращение потребления удобрений негативно скажется на качестве и объемах урожая в Европе, и ЕС рискует перейти из статуса нетто-экспортера зерна к нетто-импорту. Гурьев также сообщил, что Россия готова перенаправить основные объемы экспорта удобрений на другие рынки. По предварительным данным, в 2025 году экспорт российских удобрений может увеличиться с 42 до 44 млн тонн, что станет новым рекордом. Ключевым направлением роста названы государства БРИКС — поставки в эти страны уже увеличились на 25% с начала года. Введение пошлин в ЕС окажет дополнительное влияние на динамику экспорта в дружественные страны, подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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