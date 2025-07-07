07 июля 2025

Арестован муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Муфтия арестовали до конца июля
Муфтия арестовали до конца июля Фото:

Руководитель религиозной организации мусульман Ахмед Абусупьянов арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону до 28 июля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Абусупьянову предъявлены обвинения по частям 2 статьи 213 (хулиганство) и 2 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ.

По версии следствия, муфтий был причастен к деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенного на территории России. «Он пропагандировал нетерпимость к представителям других конфессий, а также к мусульманам иных течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством», — заявили в УФСБ. Информацию передает «Интерфакс».

Ранее в России к длительным срокам лишения свободы привлекались и другие лица, обвиняемые в экстремистской и террористической деятельности. Так, в 2024 году боец Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов)был осужден на 28 лет за убийство инспектора МАДИ и признан причастным к террористическим организациям.

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Руководитель религиозной организации мусульман Ахмед Абусупьянов арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону до 28 июля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Абусупьянову предъявлены обвинения по частям 2 статьи 213 (хулиганство) и 2 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ. По версии следствия, муфтий был причастен к деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенного на территории России. «Он пропагандировал нетерпимость к представителям других конфессий, а также к мусульманам иных течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством», — заявили в УФСБ. Информацию передает «Интерфакс». Ранее в России к длительным срокам лишения свободы привлекались и другие лица, обвиняемые в экстремистской и террористической деятельности. Так, в 2024 году боец Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов)был осужден на 28 лет за убийство инспектора МАДИ и признан причастным к террористическим организациям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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