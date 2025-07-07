Либеральные партии стран Европейского союза рассматривают милитаризацию как способ удержания власти в условиях текущего кризиса, заявил сенатор России Алексей Пушков. По его словам, европолитики используют военный конфликт на Украине для формирования образа России как внешней угрозы и обоснования наращивания военного потенциала ЕС.
«Китай на роль внешнего врага геополитического (для ЕС — ред.) не тянет, он далеко. А тут Россия в условиях военного кризиса на Украине. Это продается в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру, которая частично возьмет на себя те функции, которые, как они боятся, американцы с себя сбросят, а частично для того, чтобы создать вот такую крепость Европа во главе с либеральными партиями, которые ею правят. Эти евроатлантические либеральные партии, которые усматривают в милитаризации инструмент сохранения своей собственной власти», — пояснил Пушков. Его слова передают РИА Новости.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич отмечал, что западные политики сознательно демонизируют Россию для подготовки европейского общества к возможному военному конфликту, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал использование Киева как инструмента давления на Москву. Эти заявления отражают позицию российской стороны о целенаправленной информационной кампании Запада против России на фоне украинского кризиса.
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