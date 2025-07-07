07 июля 2025

Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозы ввести пошлины против БРИКС

Лула: угрозы Трампа ввести таможенные пошлины против партнеров БРИКС несерьезные
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп пообещал ввести пошлины в отношении БРИКС
Трамп пообещал ввести пошлины в отношении БРИКС Фото:

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины против партнеров БРИКС безответственные и несерьезные. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение», — заявил Лула да Силва в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Ранее Лула да Силва уже критиковал Дональда Трампа за чрезмерное использование социальных сетей и призывал его сосредоточиться на исполнении обязанностей главы государства. Бразильский лидер также выражал несогласие с экономическим курсом США и отмечал, что тарифные меры Вашингтона препятствуют развитию свободной торговли и многополярности.

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Угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины против партнеров БРИКС безответственные и несерьезные. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. «Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение», — заявил Лула да Силва в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Ранее Лула да Силва уже критиковал Дональда Трампа за чрезмерное использование социальных сетей и призывал его сосредоточиться на исполнении обязанностей главы государства. Бразильский лидер также выражал несогласие с экономическим курсом США и отмечал, что тарифные меры Вашингтона препятствуют развитию свободной торговли и многополярности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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